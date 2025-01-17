У Горішніх Плавнях відкрили «Дитячий простір»

Сьогодні, 21:03 Переглядів: 0 Партнерський проєкт

Відкриття «Дитячого простору» у Центрі дитячої та юнацької творчості відбулося наприкінці минулого року в Горішніх Плавнях

Захід зібрав дітей, батьків, партнерів центру — представників громадської організації (ГО) «Проліска», міського відділу освіти. Вітаючи зібрання, директорка Центру Дитячої та Юнацької Творчості (ЦДтаЮТ) Лариса Тесля зазначила, що «нинішня подія надзвичайно цінна для нашої громади».

«Від імені дитячого, педагогічного і батьківського колективів щиро дякую партнерам, ГО «Проліска», спонсорам, які побажали залишитися невідомими, за комфортне та затишне сучасне освітнє середовище, яке розширить культурно-дозвіллєві можливості та отримання психологічної допомоги мешканцями нашої громади. Бажаю всім гарного настрою і позитивних емоцій, приємного спілкування та результативної роботи», — наголосила Лариса Тесля.

В.о. начальника відділу освіти Любов Павленко розповіла, що «Дитячий простір» створено в партнерській співпраці міської ради з ГО «Проліска» за підтримки Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців в Україні.

«Реалізація проєкту зміцнить і розширить наші можливості організації культурно-дозвіллєвої роботи з дітьми. До того ж у даному просторі представниками ГО «Проліска» будуть надаватися безкоштовні індивідуальні та групові психологічні консультації для мешканців громади. У непростих умовах, в яких ми зараз живемо, облаштування такого сучасного затишного й комфортного простору є дуже цінним для всієї громади», — підкреслила гостя.

Керівник гуманітарного центру ГО «Проліска» в Кременчуці Дмитро Бражник зауважив, що «радий бачити всіх у цьому затишному місці».

«Завдяки спільним зусиллям створено простір, дружній до дитини, — наголосив гість. — Раз на тиждень його будуть відвідувати психологи гуманітарної місії ГО «Проліска» і проводити тренінги. Зокрема, надаватимуть індивідуальні консультації для дітей та батьків».

Як зазначив Дмитро Бражник, ГО «Проліска» — виконавчий партнер ООН. Організація працює в Кременчуцькому районі й займається наданням допомоги громадам, що «приймають переселенців, та безпосередньо людям, які приїжджають із зони бойових дій».

«Здійснюється робота за кількома напрямами: соціальний супровід у забезпеченні доступу до адміністративних та соціальних послуг, психосоціальна індивідуальна та групова підтримка — допомагаємо ВПО адаптуватися в громадах, оформити отримання пільг», — розповів гість.

У рамках заходу відбулося тренінгове заняття для дітей і батьків «Родинне гніздечко», яке провели профільні психологи. Після нього фахівчиня-консультант із соціальних питань надала розгорнуту інформацію щодо підтримки ВПО, отримання соцпослуг у гуманітарних центрах Кременчуцького району за підтримки УВКБ ООН в Україні.