У Полтаві зіткнулися вантажівка й легковик: потерпілу водійку госпіталізували

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Сьогодні, 10 лютого, близько 10.00 на вулиці Великотирнівській у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися на дорозі вантажівка Volvo під керуванням 21-річного водія та легковик KIA, за кермом якого була 31-річна жінка.

Внаслідок зіткнення постраждала водійка легковика: її госпіталізували для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини події наразі встановлюють поліціянти.

Нагадаємо, днями на Полтавщині зіткнулися легковик та автобус — постраждала водійка автівки.