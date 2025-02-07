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На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: постраждала водійка автівки

Сьогодні, 16:24 Переглядів: 139

 

Травмовану жінку госпіталізували. Водій та пасажири автобуса не постраждали

Сьогодні, 7 лютого, близько 09.00 на одному із перехресть у Полтаві зіткнулися автомобіль на автобус. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, не розминулися легковий автомобіль Skoda, за кермом якого перебувала 48-річна жінка, та міський маршрутний автобус «БАЗ», яким керував 38-річний чоловік.

 

Водійку легковика після аварії госпіталізували для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм. Водій та пасажири автобуса не постраждали.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, восени у Кременчуці на дорозі автобус зіткнувся з легковиком. Тоді у ДТП постраждала 15-річна пішоходка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: аварія ДТП легковик автобус поліція травмовані водійка
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