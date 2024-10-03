У Кременчуці поблизу пішохідного переходу аварія: постраждала дівчина-підліток (доповнено)

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Сьогодні, 3 жовтня, близько 15.30 у Кременчуці на вулиці Київській поблизу пішохідного переходу сталася дорожньо-транспортна пригода. Факт ДТП журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка патрульної поліції Кременчука Вікторія Брага.

За її словами, в аварії є потерпілі. Як повідомляють очевидці з місця події, травмувався неповнолітній.

Імовірно, дитину міг зачепити автобус.

На місці працює патрульна поліція для оформлення усіх відповідних матеріалів.

Рух вулицею може бути ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні свого маршруту у тому напрямку.

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За даними очевидців, є автобус та автомобіль Volkswagen. Попередньо автомобіль зупинився перед пішохідним переходом, аби зупинити пішохода. І в цей час у нього врізався атвобус. Внаслідок цього автомобіль наїхав на дівчину-підлітка, яка перебувала поблизу переходу.

На місце приїхала також і «швидка», аби надати допомогу потерпілій.

Нагадаємо, нещодавно поліція знайшла водія, який збив пішохода у Кременчуцькому районі та втік з місця пригоди.