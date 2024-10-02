Поліція знайшла водія, який збив пішохода у Кременчуцькому районі та втік з місця пригоди

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Тепер правоохоронці встановлюють обставини події

1 жовтня близько 22.00 поблизу села Лозки Козельщинської громади Кременчуцького району невідомий автомобіль наїхав на 54-річного пішохода. Постраждалого ушпиталили. Водій зник з місця події. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини. 2 жовтня поліціянти відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління розшукали Chevrolet Aveo, причетний до пригоди, і встановили особу водія. Ним виявився місцевий 34-річний чоловік. Слідчий відділ поліції відкрив провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості). Тривають слідчі дії. Нагадаємо, нещодавно п'яна кременчужанка врізалася у стовп та покинула місце ДТП.

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