У Стабфонді Кременчука поновлюють понад 13 млн гривень

У Стабілізаційному фонді Кременчука поновлять понад 13 млн гривень. Відомо, що Кременчук отримав державну субвенцію на ремонт укриттів у школах. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету та фінансів 2 жовтня.

— Ми виділяємо кошти шляхом дотації, яка прийшла нам з держави на заклади освіти. Проте ці ж кошти були раніше виділені зі Стабілізаційного фонду, — сказала заступниця міського голови, начальниця департаменту фінансів Тетяна Неіленко.

Тобто, у Стабфонді поновлять гроші коштом отриманої держсубвенції, уточнив голова комісії, депутат Олександр Плескун. Це рішення члени комісії підтримали одноголосно.

Нагадаємо, 19 вересня під час засідання депутатської комісії стало відомо, що грошей у Стабілізаційному фонді Кременчуцької громади не залишилось після ухвалення рішень депутатами про виділення коштів. Наповнюватись фонд буде, зокрема, шляхом перерозподілу коштів.

Додамо, що у бюджеті на 2024 рік на виконання міської комплексної Стабілізаційної програми Кременчуцької міської територіальної громади заклали 300 млн гривень. Кошти мали використовуватись відповідно положення про Стабілізаційний фонд згідно з прийнятими рішеннями Кременчуцької міської ради.

У міськраді писали, що Стабілізаційний фонд у Кременчуці створили у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Вказано, що кошти фонду спрямовуються на забезпечення потреб безпеки й оборони, захисту національних потреб громади.