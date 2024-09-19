У Стабфонді Кременчуцької громади — 0 гривень: де шукатимуть джерела фінансування

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 290

Грошей у Стабілізаційному фонді Кременчуцької громади після ухвалення рішень членами депутатської комісії з питань бюджету та фінансів про виділення коштів не залишиться. Про це стало відомо під час засідання 18 вересня.

Наповнюватись фонд буде, зокрема, шляхом перерозподілу коштів.

Додамо, що у бюджеті на 2024 рік на виконання міської комплексної Стабілізаційної програми Кременчуцької міської територіальної громади заклали 300 млн гривень. Кошти мали використовуватись відповідно положення про Стабілізаційний фонд згідно з прийнятими рішеннями Кременчуцької міської ради.

У міськраді писали, що Стабілізаційний фонд у Кременчуці створили у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення РФ на територію України. Вказано, що кошти фонду спрямовуються на забезпечення потреб безпеки й оборони, захисту національних потреб громади.