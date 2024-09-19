Хто може всиновити дитину та як це зробити в умовах війни

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 245

Заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання Микола Литвиненко розповів, як змінився процес усиновлення під час війни. Він також спростував популярні міфи та пояснив, які кроки потрібно зробити для усиновлення дитини в Україні

Заступник голови Координаційного центру з розвитку сімейного виховання Микола Литвиненко під час ефіру в марафоні «Єдині новини» розповів, як процес усиновлення змінився в умовах повномасштабної війни. Він пояснив, що з 24 лютого 2022 року усиновлювати дітей можуть виключно громадяни України, оскільки для іноземців ця можливість тимчасово недоступна.

Литвиненко спростував кілька поширених міфів про усиновлення. Наприклад, багато хто вважає, що для цього обов’язково потрібно мати власне житло, проте орендоване житло також не є перешкодою. Крім того, усиновлювати можуть не лише одружені люди, а й самотні, які відповідають вимогам щодо віку.

Для усиновлення необхідно бути старше 21 року та мати різницю у віці з дитиною щонайменше 15 років. Винятком є лише родичі, які можуть усиновити дитину до досягнення цього віку.

Процес усиновлення включає подання певного пакета документів, серед яких копії паспорта, довідка про доходи, документи про відсутність судимостей та висновок про стан здоров'я. Служба у справах дітей перевіряє умови проживання та проводить підготовку для потенційних усиновлювачів.

Особи, які не можуть усиновити дитину, включають людей, які мають судимість, страждають від залежностей, або позбавлені батьківських прав. Війна також обмежила можливості для іноземців щодо усиновлення українських дітей.

Внутрішньопереміщені особи мають право на усиновлення, навіть якщо вони тимчасово проживають в іншій області. Процес подачі документів і обліку для них такий самий, як для інших громадян.

Литвиненко наголосив, що підготовка до усиновлення вимагає серйозного підходу, подібно до підготовки до народження власної дитини.













За його словами, важливо розуміти що на сьогодні на обліку з усиновлення перебуває понад 15 тисяч дітей. Кандидатів в усиновлювачі - 2100. Лише близько 100 з них готові прийняти в сім'ю дитину, яка має кількох братиків і сестричок, бо за законодавством, їх роз'єднувати не можна. Також зменшується кількість кандидатів в усиновлювачі, які готові прийняти в сім'ю дітей старших 10 років. З тих 15 тисяч дітей, які потребують усиновлення і чекають на нових батьків, 90% – це діти з інвалідністю, діти старші 10 років і діти, які мають кількох братиків і сестричок. Відтак, готуючи себе до процесу усиновлення, людина має правильно формулювати для себе очікування стосовно тієї дитини, яку вона готова прийняти у сім'ю.

Литвиненко розповів, що нині в Україні працюють над цифровими рішеннями, які дозволять зробити систему усиновлення і шлях кандидата-усиновлювача від прийняття рішення про те, що він готовий прийняти дитину у сім'ю, до того моменту, коли дитина переступить його поріг, максимально прозорим і зрозумілим.