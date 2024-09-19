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Як семеро бійців 115 бригади ЗСУ, зокрема кременчужанин Євген Спирин, цілу ніч давали відсіч 13 росіянам

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 354

 

Кременчужанин розповів подробиці 13-годинного бою

Нещодавно на східному фронті України відбувся бій, який продемонстрував героїзм і стійкість захисників 115-ї бригади ЗСУ. Семеро бійців, серед яких кременчужанин Євген Спирин, протистояли атаці ворога протягом 13-14 годин. У результаті бою знищили 12 окупантів, а один із них втік з поля бою.

Євген Спирин, командир групи, в інтерв'ю на фейсбук-сторінці бригади розповів, що вони зайняли позиції ввечері. Вже через пів години боєць помітив рух противника та відкрив вогонь, що призвело до початку бою. Протягом ночі росіяни намагалися прорвати оборону українських бійців, але захисники утримували позиції й героїчно відбивали атаки.

Протягом 13 годин українські військові змогли не лише утримати позиції, але й знищити значну частину росіян.

Нагадаємо, нещодавно бійці розповіли, як працює підрозділ БпЛА 17 «Полтавської» бригади Нацгвардії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: військові ЗСУ
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ФРОНТОВІ ІСТОРІЇ КРЕМЕНЧУЖАН:

У цьому сюжеті «Кременчуцький ТелеграфЪ» зібрав інтерв'ю з кременчуцькими бійцями і волонтерами, які своїми очима бачили жахи подій на Сході. Це розповіді про війну, на якій гинули наші захисники, щоб не допустити просування агресора.

Низький уклін всім бійцям. Слава героям! Герої не вмирають!

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