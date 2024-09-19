Як семеро бійців 115 бригади ЗСУ, зокрема кременчужанин Євген Спирин, цілу ніч давали відсіч 13 росіянам

Нещодавно на східному фронті України відбувся бій, який продемонстрував героїзм і стійкість захисників 115-ї бригади ЗСУ. Семеро бійців, серед яких кременчужанин Євген Спирин, протистояли атаці ворога протягом 13-14 годин. У результаті бою знищили 12 окупантів, а один із них втік з поля бою.

Євген Спирин, командир групи, в інтерв'ю на фейсбук-сторінці бригади розповів, що вони зайняли позиції ввечері. Вже через пів години боєць помітив рух противника та відкрив вогонь, що призвело до початку бою. Протягом ночі росіяни намагалися прорвати оборону українських бійців, але захисники утримували позиції й героїчно відбивали атаки.

Протягом 13 годин українські військові змогли не лише утримати позиції, але й знищити значну частину росіян.