«Це не війна дронів, це війна технологій»: як працює підрозділ БпЛА 17 «Полтавської» бригади Нацгвардії

— Здебільшого в наш підрозділ ми набираємо людей, тих, хто вже побував у боях,

тому що

людині, яка вже побувала в піхоті, легше перелаштуватися.

Коли до нас звертаються люди й кажуть, чи можна перейти до вашого підрозділу,

я одразу питаю, а що ви вмієте?