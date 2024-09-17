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«Це не війна дронів, це війна технологій»: як працює підрозділ БпЛА 17 «Полтавської» бригади Нацгвардії

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 2

У 2022 році все починалося з одного «Мавіка», а зараз це десятки різних моделей і модифікацій, що значно надають перевагу нашим силам на фронті

16 вересня на youtube-каналі Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України вийшло відео про роботу підрозділу БпЛА 17 «Полтавської» бригади.

Підрозділ використовує до 40 дронів на день для виконання бойових завдань. Основна мета — активне виявлення, знищення піхоти та техніки противника. 

— Наші підрозділи перемагають в тому, що ми більш технічно просунемо. Ми шукаємо нові рішення якісь. А в них це все просто кількістю завалено. В них от, допустимо, вони зробили якийсь дрон, він плюс-мінус нормальний, і вони його на конвеєр поставили, і вони просто кількістю давлять. Тобто ми, допустимо, можемо випустити там, умовно кажучи, 40 дронів в день, а вони можуть за 100 їх випускати в день, і їм від того нічого не вартує, — розповів пілот ударного цифрового FPV-бомбера.

Підрозділ активно залучає IT-фахівців для розробки нових концепцій дронів.

— Здебільшого в наш підрозділ ми набираємо людей, тих, хто вже побував у боях, тому що людині, яка вже побувала в піхоті, легше перелаштуватися. Коли до нас звертаються люди й кажуть, чи можна перейти до вашого підрозділу, я одразу питаю, а що ви вмієте? Якщо він каже, я айтішник, або я там вмію паяти, то ми одразу погоджуємось, — розповів командир зводу безпілотних комплексів.
Також легше керувати FPV тим, хто багато грав у комп’ютерні ігри.
— Як би це там смішно не звучало, але є люди, які кажуть, ну я там, типу, на компі в Counter-Strike гуляв. Тому що FPV-шки — це дуже така тактильна тема. І тим, хто багато грав у ігри це легше дається.

Детальніше — у відео:

Нагадаємо, що вчора «Полтавська» бригада показала, як на вихідних збивала дрони з великокаліберного кулемета.

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Почесне найменування «Полтавська» присвоїли 17 бригаді Національної гвардії України

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Автор: Руслана Горгола Джерело відео: Центральне оперативно-територіальне об'єднання НГУ
Теги: 17 «Полтавська» бригада Національна гвардія дрони безпілотники
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