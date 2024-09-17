«Це не війна дронів, це війна технологій»: як працює підрозділ БпЛА 17 «Полтавської» бригади Нацгвардії
Сьогодні, 07:04Переглядів: 2
У 2022 році все починалося з одного «Мавіка», а зараз це десятки різних моделей і модифікацій, що значно надають перевагу нашим силам на фронті
16 вересня на youtube-каналі Центрального оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України вийшло відео про роботу підрозділу БпЛА 17 «Полтавської» бригади.
Підрозділ використовує до 40 дронів на день для виконання бойових завдань. Основна мета — активне виявлення, знищення піхоти та техніки противника.
— Наші підрозділи перемагають в тому, що ми більш технічно просунемо. Ми шукаємо нові рішення якісь. А в них це все просто кількістю завалено. В них от, допустимо, вони зробили якийсь дрон, він плюс-мінус нормальний, і вони його на конвеєр поставили, і вони просто кількістю давлять. Тобто ми, допустимо, можемо випустити там, умовно кажучи, 40 дронів в день, а вони можуть за 100 їх випускати в день, і їм від того нічого не вартує, — розповів пілот ударного цифрового FPV-бомбера.
Підрозділ активно залучає IT-фахівців для розробки нових концепцій дронів.
— Здебільшого в наш підрозділ ми набираємо людей, тих, хто вже побував у боях, тому що людині, яка вже побувала в піхоті, легше перелаштуватися. Коли до нас звертаються люди й кажуть, чи можна перейти до вашого підрозділу, я одразу питаю, а що ви вмієте? Якщо він каже, я айтішник, або я там вмію паяти, то ми одразу погоджуємось, — розповів командир зводу безпілотних комплексів.
Також легше керувати FPV тим, хто багато грав у комп’ютерні ігри.
— Як би це там смішно не звучало, але є люди, які кажуть, ну я там, типу, на компі в Counter-Strike гуляв. Тому що FPV-шки — це дуже така тактильна тема. І тим, хто багато грав у ігри це легше дається.