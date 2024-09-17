У Кременчуці створили петицію щодо щоденної хвилини мовчання

На думку авторки петиції Алли Буліної, у Кременчуці адміністрація «не пропагує Хвилину мовчання на прийнятному рівні»
У Кременчуці місцеві жителі подали запит міській владі щодо щоденної хвилини мовчання. На думку авторки петиції Алли Буліної, у Кременчуці адміністрація «не пропагує Хвилину мовчання на прийнятному рівні». Про це стало відомо з сайту електронних звернень і петицій.
Ініціаторка петиції пропонує, зокрема, сповіщати про хвилину мовчання через гучномовці, зробити обов’язковою хвилину мовчання на всіх засіданнях, а також усіх публічних і неофіційних подіях, які відбуваються в місті, і запустити соціальну рекламу, «де мешканцям і гостям міста пояснювали б чому лунає це оголошення та що потрібно робити коли його чути».
На сьогодні петиція зібрала 17 голосів.
Нагадаємо, водії кременчуцьких маршруток поскаржилися до Кременчуцької РВА, що їх примушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.