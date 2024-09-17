У Кременчуці створили петицію щодо щоденної хвилини мовчання

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 473 Коментарів: 1

У Кременчуці місцеві жителі подали запит міській владі щодо щоденної хвилини мовчання. На думку авторки петиції Алли Буліної, у Кременчуці адміністрація «не пропагує Хвилину мовчання на прийнятному рівні». Про це стало відомо з сайту електронних звернень і петицій.

— Наразі в Кременчуці зупиняється лише комунальний транспорт, а саме окремі приватні перевізники і частково комунальні установи, можливо десь бізнес. Місто не завмирає під час хвилини мовчання, немає достатньої комунікації в медіа. Люди, авто, підприємства, бізнес, навчальні і комунальні заклади не зупиняються під час Хвилини мовчання щодня о 9 ранку, більшість закладів продовжують обслуговувати гостей. Немає чіткої комунікації та інструкції що потрібно робити, — йдеться у повідомленні.

Ініціаторка петиції пропонує, зокрема, сповіщати про хвилину мовчання через гучномовці, зробити обов’язковою хвилину мовчання на всіх засіданнях, а також усіх публічних і неофіційних подіях, які відбуваються в місті, і запустити соціальну рекламу, «де мешканцям і гостям міста пояснювали б чому лунає це оголошення та що потрібно робити коли його чути».

На сьогодні петиція зібрала 17 голосів.

Нагадаємо, водії кременчуцьких маршруток поскаржилися до Кременчуцької РВА, що їх примушують порушувати правила дорожнього руху під час хвилини мовчання.