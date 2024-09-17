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Над центром міста смог, а кременчужани скаржаться на сморід: стала відома причина

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 2 410

У редакцію пишуть, що вночі нічим було дихати

Зранку 17 вересня центр Кременчука огорнув смог. Вночі та зранку містяни скаржаться на неприємний запах, що утруднює дихання.

 

«Центральна частина міста, 17.09.24 00.00 Через свій чутливий нюх я прокинувся опівночі від нестерпного смороду, який заполонив кімнату. Наразі погода в Кременчуці сприяє затриманню викидів біля поверхні землі, що є надзвичайно небезпечним для здоров’я мешканців міста. Особливо тривожно те, що ці викиди відбуваються вночі, коли більшість людей спить, а вікна часто залишають привідкритими для свіжого повітря», — написав нам один із читачів.

Також він надіслав скриншоти якості повітря, але додав, що вони не відображають картини, бо станція вимірювання якості повітря відсутня в центральній частині міста:

Фото: Денис Фролов
«Всю ніч і зараз стоїть жахливий сморід на вулиці, прокинулась з головним болем! Мало того, що ці сирени задовбали й не спиш…так ще цей сморід на вулиці», — написала нам інша читачка, Вікторія.

Доповнено:

Як повідомили у пресслужбі міської ради, у Кременчуці відчутний смог і запах гару через масштабну пожежу сухої рослинності у Рокитному, яку вже ліквідували рятувальники. У міськраді стверджують, що небезпеки для містян немає, але радять обмежити перебування на вулиці, уникати фізичних навантажень і споживати більше води.

Зранку 17 вересня виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова повідомила, що в області тривають роботи з ліквідації вогнищ займання на Макухівському сміттєзвалищі, яке зайнялося 15 вересня. Також відтоді на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила понад 700 га.

Нагадаємо, що по смороду в місті давно відкрито кримінальне провадження, але справа спочатку «зав'язла» на етапі отримання експертних висновків у 2016 році, а на сесії міської ради у жовтні 2021 року стало відомо, що поліція закрила цю кримінальну справу, яку відкривала за заявою активістів.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Денис Фролов
Теги: сморід повітря якість повітря

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