Над центром міста смог, а кременчужани скаржаться на сморід: стала відома причина

Зранку 17 вересня центр Кременчука огорнув смог. Вночі та зранку містяни скаржаться на неприємний запах, що утруднює дихання.

«Центральна частина міста, 17.09.24 00.00 Через свій чутливий нюх я прокинувся опівночі від нестерпного смороду, який заполонив кімнату. Наразі погода в Кременчуці сприяє затриманню викидів біля поверхні землі, що є надзвичайно небезпечним для здоров’я мешканців міста. Особливо тривожно те, що ці викиди відбуваються вночі, коли більшість людей спить, а вікна часто залишають привідкритими для свіжого повітря», — написав нам один із читачів.

Також він надіслав скриншоти якості повітря, але додав, що вони не відображають картини, бо станція вимірювання якості повітря відсутня в центральній частині міста:

«Всю ніч і зараз стоїть жахливий сморід на вулиці, прокинулась з головним болем! Мало того, що ці сирени задовбали й не спиш…так ще цей сморід на вулиці», — написала нам інша читачка, Вікторія.

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Як повідомили у пресслужбі міської ради, у Кременчуці відчутний смог і запах гару через масштабну пожежу сухої рослинності у Рокитному, яку вже ліквідували рятувальники. У міськраді стверджують, що небезпеки для містян немає, але радять обмежити перебування на вулиці, уникати фізичних навантажень і споживати більше води.

Зранку 17 вересня виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова повідомила, що в області тривають роботи з ліквідації вогнищ займання на Макухівському сміттєзвалищі, яке зайнялося 15 вересня. Також відтоді на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила понад 700 га.

Нагадаємо, що по смороду в місті давно відкрито кримінальне провадження, але справа спочатку «зав'язла» на етапі отримання експертних висновків у 2016 році, а на сесії міської ради у жовтні 2021 року стало відомо, що поліція закрила цю кримінальну справу, яку відкривала за заявою активістів.