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Уночі над Полтавщиною ППО знову збивала «Шахеди»

Сьогодні, 08:41 Переглядів: 299

Повітряну тривогу в області оголошували 4 рази за ніч

У ніч на 17 вересня 2024 року (з 19.00 по 06.00) радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 51 ударного БпЛА, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомила пресслужба ПСУ.

Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збили 34 ударні БпЛА.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два російські ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

Нагадаємо, що вчора «Полтавська» бригада показала, як на вихідних збивала дрони з великокаліберного кулемета.

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«Це не війна дронів, це війна технологій»: як працює підрозділ БпЛА 17 «Полтавської» бригади Нацгвардії

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО дрони
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