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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Макухівському сміттєзвалищі в Полтаві тривають роботи з ліквідації пожежі

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 314

Пожежники працюють безперервно

На Макухівському сміттєзвалищі в Полтаві тривають роботи з ліквідації вогнищ займання. Про це повідомила виконувачка обов'язків міського голови Катерина Ямщикова вранці 17 вересня.

Зараз на сміттєзвалищі спостерігаються незначні осередки вогню та великі зони задимлення.

На місці працюють підрозділи Державної служби надзвичайних ситуацій та полтавська спецтехніка, триває завезення інертного матеріалу для пересипання сміття, щоб зменшити ризик подальших загорянь. Роботи з гасіння вогню проводяться безперервно, як вдень, так і вночі.

Нагадаємо, що загоряння сталося під вечір 15 вересня. Також відтоді на Полтавщині триває ліквідація масштабної лісової пожежі, яка охопила понад 700 га.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа сміттєзвалище
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