Понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави — гендиректор «Лісів України» (доповнено)

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Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння

Понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави. Про це повідомив гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

За його словами, це результат підпалу сухої трави на приватному подвір'ї. Вогонь перекинувся на самосійні ліси, далі вогонь поширився на вразливі штучні хвойні насадження на пісках.

Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння.

Гасіння пожежі ускладнюють сильні пориви вітру та сильна посуха. Опадів втричі менше норми (за квітень-вересень 90 мм, коли норма для цього періоду — 253 мм). Останні помітні дощі були три місяці тому — на початку червня.

Завдяки співпраці з ДСНС пожежу вдалося взяти під контроль, але вона досі не локалізована, постійно виникають нові вогнища.