Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння
Понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави. Про це повідомив гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.
За його словами, це результат підпалу сухої трави на приватному подвір'ї. Вогонь перекинувся на самосійні ліси, далі вогонь поширився на вразливі штучні хвойні насадження на пісках.
Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння.
Гасіння пожежі ускладнюють сильні пориви вітру та сильна посуха. Опадів втричі менше норми (за квітень-вересень 90 мм, коли норма для цього періоду — 253 мм). Останні помітні дощі були три місяці тому — на початку червня.
Завдяки співпраці з ДСНС пожежу вдалося взяти під контроль, але вона досі не локалізована, постійно виникають нові вогнища.
За повідомленням пресслужби ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь поширився на два приватні будинки та три господарчі споруди у селі Балівка. У сусідньому селі Собківка загорілися три житлові будинки та чотири господарчі споруди. Звідти евакуйовано шість мешканців.
За повідомленням пресслужби поліції Полтавщини, поліціянти спільно із рятувальними службами допомагають громадянам евакуюватися із небезпечних ділянок.
Нагадаємо, що займання виникло 15 вересня поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40. Його ліквідація триває й досі. Станом на ранок, 16 вересня, загальна площа пройдена вогнем сягала 680 га. У зв'язку з небезпекою поширення вогню, було евакуйовано 13 мешканців із двох сіл Новосанжарської громади. Також здійснено евакуацію 57 пасажирів електропоїзда «Полтава-Кобеляки», який проходив поблизу зони пожежі.
На місці працюють 411 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевої пожежної охорони, військових та медиків. Для допомоги прибули вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Задіяно 67 одиниць техніки, включаючи три пожежні потяги.
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