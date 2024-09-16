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Понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави — гендиректор «Лісів України» (доповнено)

Сьогодні, 16:36 Переглядів: 589 Коментарів: 2

 Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння

Понад 700 га лісу на Полтавщині згоріло через паліїв трави. Про це повідомив гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

За його словами, це результат підпалу сухої трави на приватному подвір'ї. Вогонь перекинувся на самосійні ліси, далі вогонь поширився на вразливі штучні хвойні насадження на пісках. 

Пожежні підрозділи «Лісів України» з Карпатського, Подільського, Поліського, Столичного та Центрального лісових офісів прямують на місце загоряння.

Гасіння пожежі ускладнюють сильні пориви вітру та сильна посуха. Опадів втричі менше норми (за квітень-вересень 90 мм, коли норма для цього періоду — 253 мм). Останні помітні дощі були три місяці тому — на початку червня.

Завдяки співпраці з ДСНС пожежу вдалося взяти під контроль, але вона досі не локалізована, постійно виникають нові вогнища.

Доповнено:

За повідомленням пресслужби ДСНС, через сильні пориви вітру вогонь поширився на два приватні будинки та три господарчі споруди у селі Балівка. У сусідньому селі Собківка загорілися три житлові будинки та чотири господарчі споруди. Звідти евакуйовано шість мешканців.

Доповнено:

За повідомленням пресслужби поліції Полтавщини, поліціянти спільно із рятувальними службами допомагають громадянам евакуюватися із небезпечних ділянок.

 

Нагадаємо, що займання виникло 15 вересня поблизу села Мала Перещепина у Полтавському районі близько 16.40. Його ліквідація триває й досі. Станом на ранок, 16 вересня, загальна площа пройдена вогнем сягала 680 гаУ зв'язку з небезпекою поширення вогню, було евакуйовано 13 мешканців із двох сіл Новосанжарської громади. Також здійснено евакуацію 57 пасажирів електропоїзда «Полтава-Кобеляки», який проходив поблизу зони пожежі.

На місці працюють 411 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, місцевої пожежної охорони, військових та медиків. Для допомоги прибули вогнеборці з Черкаської та Вінницької областей. Задіяно 67 одиниць техніки, включаючи три пожежні потяги.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа горить ліс
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Коментарі: 2

1 061
Andron777:
Сьогодні, 17:37

Однією з причин пожарів є заборона спалювати гудиння, гілок, сміття і т.д. по селах під загрозою великих штрафів. Люди почали палити в ночі і часто густо або погано тушать, або просто захотіли спати і пішли до хати в ліжко. Роблю висновок з того, що в цьому році в селі де маю дачку було дуже багато пожеж. І основною причиною їх як виявилось було те про що я написав вище. 


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zzzzzz:
Сьогодні, 20:05

Цитата: Andron777
Однією з причин пожарів є заборона спалювати гудиння, гілок, сміття і т.д. по селах під загрозою великих штрафів.
тобто заборона розводити багаття це причина пожеж?🧐, Це як заборона вживання алкоголю за кермом провокує бухати і дтп!


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