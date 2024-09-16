З російського полону повернувся морпіх із Полтавщини Євген Малік

Україна нещодавно повернула з російського полону 103 захисників, серед яких — військовослужбовець із Полтавської області Євген Малік. Молодший сержант потрапив у полон навесні 2022 року під час бойових дій. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

15 вересня мати воїна повідомила у Facebook, що її син зателефонував та повідомив про своє повернення в Україну.

За словами близьких, Євген Малік — морський піхотинець, який, маючи дві вищі освіти, вирішив стати на захист України від російської агресії.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із мамою захисника «Азовсталі» зі Світловодська, якого звільнили з полону.