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Полтавщина, Війна

З російського полону повернувся морпіх із Полтавщини Євген Малік

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 417

 Він потрапив у полон навесні 2022 року в Маріуполі

Україна нещодавно повернула з російського полону 103 захисників, серед яких — військовослужбовець із Полтавської області Євген Малік. Молодший сержант потрапив у полон навесні 2022 року під час бойових дій. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін у своєму Telegram-каналі.

15 вересня мати воїна повідомила у Facebook, що її син зателефонував та повідомив про своє повернення в Україну.

За словами близьких, Євген Малік — морський піхотинець, який, маючи дві вищі освіти, вирішив стати на захист України від російської агресії.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався із мамою захисника «Азовсталі» зі Світловодська, якого звільнили з полону.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Tatyana Bednyak
Теги: полон Повернення доДому обмін полоненими
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