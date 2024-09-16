— Коли Ви вперше його побачили, що Ви відчули?
— Що я відчула? Це щастя. Це просто щастя, яке я давно вже не відчувала за довгі-довгі роки.
Мати воїна Вікторія Вороник чекала 26-річного сина Євгена з російського полону з травня 2022 року. Тоді військовий разом зі своїми побратимами-строковиками потрапив у неволю після виходу з «Азовсталі». Свого сина Вікторія побачила через понад 2 роки на День Незалежності України — 24 серпня 2024 року.
Після військового перевели у Кіровську колонію, а звідти вже звільнили. За весь час полону зв’язку між матір’ю і сином майже не було — «лише одне листування було завдяки волонтерам».
Умови утримання українських полонених були жорсткими, розповідає жінка.
Мати захисника додає, що через умови в місцях утримання Євген має ряд проблем зі здоров’ям. Зокрема, схуд на понад 30 кг.
— Психо-емоційний стан майже добрий. Позитивний настрій. Десь кістки перебиті, десь варикоз, десь були травми ніг, м’язів, — каже Вікторія.
Жінка додає, що думки про родину та підтримка побратимів не дали зломитись Євгену у російському полоні.
Після звільнення з неволі Євген зателефонував мамі з автобуса, не дочекавшись особистої зустрічі.
На сьогодні жінка продовжує брати участь в акціях на підтримку українських полонених, які організовують у Кременчуці.
Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.
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