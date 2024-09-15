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«Передають, щоб чекала». У Кременчуці пройшла акція на підтримку українських полонених

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 507

На сьогодні учасники акції стикаються і з критикою, з «багатьма негативними коментарями», розповідає мати полоненого «азовця»

15 вересня біля палацу культури «Кредмаш» пройшла акція на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні. Люди тримали плакати з написами «Я тут, тому що вони там», «Не мовчи — полон вбиває», «Поверніть Азов додому». Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки. 

Організаторка Юлія каже, що за понад рік нещодавно відбулись перші обміни саме з «азовцями». Нагадаємо, що 14 вересня з російського полону повернулись 103 українці, серед них 23 «азовці»

 

— Крига скресла. Так що будемо чекати. За такий період часу наших хлопців почали відпускати — це вже радісно, мало, але хоча б щось, — говорить Юлія. 

Мати полоненого «азовця» Світлана Павлова каже, що її син нині незаконно засуджений до 22 років у «ДНР» і знаходиться у виправній колонії. Воїн потрапив у полон після того, як вийшов з Азовсталі у травні 2022 року. 

 

— У нас така надія прокинулась. Був обмін, обміняли 23 саме «Азову». Серед звільнених також є засуджені і це нам дає надію, що скоро повернуться наші рідні у кременчуцькі родини, — говорить Світлана. 

Жінка додає, що учасники акції стикаються і з критикою, з «багатьма негативними коментарями».

— Кажуть, що ми тут і за гроші стоїмо. Різний негатив. Але ми все одно стоїмо, стояли і будемо стояти, поки останній полонений не повернеться в Україну, — говорить Світлана. 

Жителька Кременчука Наталія наразі чекає свого чоловіка з полону вже 3 рік. 

 

— Передають, щоб чекала. Знаю, що живий, здоровий, чекаю, — говорить жінка.

Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради розглянули звернення депутата Лазоренка до голови парламенту, президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного розголосу ситуацій навколо безвісти зниклих та полонених, а також сприяння їх визволенню. Міськрада провалила голосування — проєкт підтримали 3 депутати, стільки ж представників міськради утримались і 20 не голосували.

За словами Лазоренка, рада провалила голосування «за вказівкою міського голови». 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Акція полонені
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