«Передають, щоб чекала». У Кременчуці пройшла акція на підтримку українських полонених

На сьогодні учасники акції стикаються і з критикою, з «багатьма негативними коментарями», розповідає мати полоненого «азовця»
15 вересня біля палацу культури «Кредмаш» пройшла акція на підтримку українців, які нині перебувають у російському полоні. Люди тримали плакати з написами «Я тут, тому що вони там», «Не мовчи — полон вбиває», «Поверніть Азов додому». Автомобілі, що проїжджали повз учасників акції, сигналили їм на знак підтримки.
Організаторка Юлія каже, що за понад рік нещодавно відбулись перші обміни саме з «азовцями». Нагадаємо, що 14 вересня з російського полону повернулись 103 українці, серед них 23 «азовці».
Мати полоненого «азовця» Світлана Павлова каже, що її син нині незаконно засуджений до 22 років у «ДНР» і знаходиться у виправній колонії. Воїн потрапив у полон після того, як вийшов з Азовсталі у травні 2022 року.
Жінка додає, що учасники акції стикаються і з критикою, з «багатьма негативними коментарями».
Жителька Кременчука Наталія наразі чекає свого чоловіка з полону вже 3 рік.
Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.
13 вересня на сесії Кременчуцької міської ради розглянули звернення депутата Лазоренка до голови парламенту, президента України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо посилення публічного розголосу ситуацій навколо безвісти зниклих та полонених, а також сприяння їх визволенню. Міськрада провалила голосування — проєкт підтримали 3 депутати, стільки ж представників міськради утримались і 20 не голосували.
За словами Лазоренка, рада провалила голосування «за вказівкою міського голови».
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