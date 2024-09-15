На правобережній частині Кременчука відключатимуть воду: перелік адрес

18 вересня на кількох провулках і вулицях правобережної частини Кременчука відключать централізоване водопостачання. У районі вулиці Шкільна мінятимуть запірно-регулюючу арматуру. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».
Адреси, де не буде води:
Мешканцям будинків радять зробити необхідний запас води.
Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендери на ремонти каналізаційних колекторів від вулиці Єднання України до вул. Юрія Руфа, 1-В та проспекті Свободи. Попередня загальна сума угод складає 3 млн 22 тис. 951 грн.
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