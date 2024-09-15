На правобережній частині Кременчука відключатимуть воду: перелік адрес

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18 вересня на кількох провулках і вулицях правобережної частини Кременчука відключать централізоване водопостачання. У районі вулиці Шкільна мінятимуть запірно-регулюючу арматуру. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Адреси, де не буде води:

вул. Шістдесятників, буд. 28;

вул. Шкільна, буд. 1-10;

пров. В. Федорченка, буд. 1/13-12/13;

пров. Святослава Хороброго, буд. 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, буд. 1/5-12/21;

вул. Чорних Запорожців, буд. 10-20.

Мешканцям будинків радять зробити необхідний запас води.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендери на ремонти каналізаційних колекторів від вулиці Єднання України до вул. Юрія Руфа, 1-В та проспекті Свободи. Попередня загальна сума угод складає 3 млн 22 тис. 951 грн.