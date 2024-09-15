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На правобережній частині Кременчука відключатимуть воду: перелік адрес

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 268

Мешканцям будинків радять зробити необхідний запас води

18 вересня на кількох провулках і вулицях правобережної частини Кременчука відключать централізоване водопостачання. У районі вулиці Шкільна мінятимуть запірно-регулюючу арматуру. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Адреси, де не буде води:

  • вул. Шістдесятників, буд. 28;
  • вул. Шкільна, буд. 1-10;
  • пров. В. Федорченка, буд. 1/13-12/13;
  • пров. Святослава Хороброго, буд. 1/9-12/17;
  • вул. Січових Стрільців, буд. 1/5-12/21;
  • вул. Чорних Запорожців, буд. 10-20.

Мешканцям будинків радять зробити необхідний запас води. 

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оголосило тендери на ремонти каналізаційних колекторів від вулиці Єднання України до вул. Юрія Руфа, 1-В та проспекті Свободи. Попередня загальна сума угод складає 3 млн 22 тис. 951 грн.

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Автор: Телеграф
Теги: відключення води
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