У жителя Кременчука патрульні знайшли, ймовірно, наркотики

14 вересня у пасажира Peugeot на вулиці Київській патрульна знайшла зіп-пакети та пакети, ймовірно, з наркотиками. Про це повідомили на телеграм-каналі патрульної поліції Кременчука.
Речовини правоохоронці виявили під час патрулювання вулиці. Правоохоронці зупинили Peugeot і під час поверхневої перевірки виявили, ймовірно, наркотики.
Нагадаємо, у серпні в двох неповнолітніх хлопців з Кременчука поліція виявила близько 20 наркозакладок.
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