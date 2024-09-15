У жителя Кременчука патрульні знайшли, ймовірно, наркотики

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Речовини правоохоронці виявили під час патрулювання вулиці

14 вересня у пасажира Peugeot на вулиці Київській патрульна знайшла зіп-пакети та пакети, ймовірно, з наркотиками. Про це повідомили на телеграм-каналі патрульної поліції Кременчука.

Речовини правоохоронці виявили під час патрулювання вулиці. Правоохоронці зупинили Peugeot і під час поверхневої перевірки виявили, ймовірно, наркотики.

— Для подальшої правової кваліфікації та проведення експертиз патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні в двох неповнолітніх хлопців з Кременчука поліція виявила близько 20 наркозакладок.