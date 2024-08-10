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У двох неповнолітніх хлопців з Кременчука поліція виявила близько 20 наркозакладок

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 98

 

Наркотики правоохоронці вилучили та порушили кримінальне провадження щодо закладників

Учора, 9 серпня, близько 16.30 у Кременчуці патрульні виявили у двох 17-річних юнаків близько 20-ти пакунків із наркотиками, перемотаними ізоляційною стрічкою. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександра Холондовича, на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці вилучили згортки та відправили їх на експертизу.

 

Слідчі з'ясовують, де підлітки наркотики взяли, а також чи не є вони причетними до розповсюдження наркотичних речовин у місті.

Кримінальне провадження правоохоронці порушили за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, у червні поліція затримала мешканця Кременчука, який торгував психотропами.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: наркотики закладки неповнолітні
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