Трьом полеглим бійцям зі Світловодська присвоїли державні нагороди: усі вони лишили свій відбиток у Кременчуці

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 111

Трьом полеглим бійцям зі Світловодська присвоїли державні нагороди посмертно. Нагороди рідним загиблих вручили міський голова Андрій Маліцький разом із представником військової частини. Про це повідомляють у прессдужбі Світловодської міської ради.

Державних нагород удостоїли Дениса Ільченка, Владислава Кудрявцева та Станіслава Коптяєва. Кожен із полеглих захисників певним чином був пов’язаний і з Кременчуком.

Денис Ільченко

Дениса Ільченка нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Захисник народився 18 серпня 1988 року у Кременчуці. Тут навчався у школі та училищі. У 2017 році закінчив Світловодський політехнічний фаховий коледж. До лав Збройних Сил України приєднався у перші місяці повномасштабного вторгнення — 14 квітня 2022 року.Служив у складі 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних Сил України.

Загинув Денис 1 січня 2024 року на Донецькому напрямку у селі Антонівка Покровського району.

Владислав Кудрявцев

Рідним загиблого Владислава Кудрявцева вручили орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Владислав народився у Власівці, школу закінчив у Світловодську. Освіту здобував у Фаховому коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за спеціальністю «Зварювальник», згодом закінчив університет імені Михайла Остроградського. Після навчання працював на приватному підприємстві «Віктор і К». На захист Батьківщини став 15 грудня 2022 року. Служив в аеромобільній бригаді, виконував обов’язки командира.

Владислав мав звання молодшого лейтенанта. 1 січня 2024 року боєць загинув під час виконання бойового завдання в районі села Вербове на Запоріжжі.

Станіслав Коптяєв

Загиблого військовослужбовся Станіслава Коптяєва нагородили відзнакою «За зразкову службу». Нагрудним знаком захисника удостоїли ще за життя, проте особисто його отримати чоловік не встиг.

Народився Станіслав 20 жовтня 1993 року у Влісівці, там навчався узагальноосвітній школі № 8. Спеціальність здобув у Кременчуцькому Вищому професійному училищі № 7, згодом навчався у Кременчуцькому національному університеті ім. М. Остроградського на електроенергетика.

За життя захисник любив спорт, займався важкою атлетикою, ремонтував техніку та автомобілів. З 2020 року працював на підприємстві «Віктор і К» слюсарем із контролю вимірювальних приладів та автоматики. На військову службу чоловіка мобілізували 10 жовтня 2022 року — служив механіком-радіотелефоністом 1 відділення зв’язку. Загинув Станіслав від поранень внаслідок артилерійського обстрілу позицій.