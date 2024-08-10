На Кременчуччині з Пивихи дитина впала в яр — надзвичайники

Учора, 9 серпня, близько 09.10 на Кременчуччині поблизу Градизька стався нещасний випадок — дитина обірвалася з гори у яр. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
За даними рятувальників, подія сталася на горі Пивиха.
Надзвичайники застосували рятувальну мотузку та ремінь, аби витягнути дитину з яру. Після цього потерпілого передали медикам.
На місці працювали Градизька місцева пожежна охорона.
Нагадаємо, минулого року ми писали про руйнування узбережжя на Пивисі.
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