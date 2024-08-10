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Соціальне таксі у Кременчуці: хто та коли може скористатися

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 553

 

Діє така послуга для жінок та дітей, які постраждали від домашнього чи гендерно зумовленого насилля

У Кременчуці та на Полтавщині діє послуга соціального таксі для жінок та дітей, які опинилися у скрутному життєвому становищі. Зокрема, постраждали від домашнього або гендерно зумовленого насилля. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Запровадила цей сервіс благодійна організація «Світло надії», яка є учасником «Коаліції 1325 Полтавщина».

Таке таксі безкоштовно довезе постраждалих до притулку організації або до іншого найближчого безпечного місця за їх вибором. Працює соціальне таксі по всій області і є швидким та безпечним транспортом для жінок та дітей, які потребують допомоги.

Звернутися за допомогою можна у будь-який час доби за телефоном 066-829-55-73.

 

Нагадаємо, кілька років тому послугами соціального таксі скористався 85-річний дідусь, який вирушив до аптеки за ліками за 25 км від свого дому на велосипеді, але не мав сили повернутися назад.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: допомога соціальне таксі
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