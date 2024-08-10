Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — гіркий перець із оцтом і цукром
Сьогодні, 10:05
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Рецепт перцю з вогником — смачно їсти, просто готувати
Складові на 1 банку:
гострий перець — 200 г
цукор — 200 г
винний або яблучний оцет 6% — 200 мл.
- Банки необхідно простерилізувати будь-яким зручним способом.
- Промиваємо кожну перчину у проточній воді, потім зрізаємо плодоніжку.
- Викладаємо перець у підготовані банки і засипаємо цукром, доки він не займе всі порожнини. Потім заливаємо натуральним 6-відсотковим оцтом — яблучним чи винним. Цукор поступово почне розчинятися та осідати на дні банки.
- Знову засипаємо цукор і вливаємо ще трохи оцту — залишаємо приблизно 1-2 см до верху. Закриваємо кришкою й акуратно розгойдуємо банку, щоб він повністю розчинився.
- Потім засипаємо ще трохи цукру до верху, закриваємо банки і знову розчиняємо його. Наприкінці ще раз заливаємо оцтом до верху і щільно закриваємо кришкою.
- Прибираємо у прохолодне місце (підвал, холодильник, неопалюване приміщення) і зберігаємо там.
- Маринований гострий перець буде готовий приблизно через 2-3 тижні.
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