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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї» — гіркий перець із оцтом і цукром

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 132

Рецепт перцю з вогником — смачно їсти, просто готувати

Складові на 1 банку:

гострий перець — 200 г

цукор — 200 г

винний або яблучний оцет 6% — 200 мл.

  • Банки необхідно простерилізувати будь-яким зручним способом.
  • Промиваємо кожну перчину у проточній воді, потім зрізаємо плодоніжку.
  • Викладаємо перець у підготовані банки і засипаємо цукром, доки він не займе всі порожнини. Потім заливаємо натуральним 6-відсотковим оцтом — яблучним чи винним. Цукор поступово почне розчинятися та осідати на дні банки.
  • Знову засипаємо цукор і вливаємо ще трохи оцту — залишаємо приблизно 1-2 см до верху. Закриваємо кришкою й акуратно розгойдуємо банку, щоб він повністю розчинився.
  • Потім засипаємо ще трохи цукру до верху, закриваємо банки і знову розчиняємо його. Наприкінці ще раз заливаємо оцтом до верху і щільно закриваємо кришкою.
  • Прибираємо у прохолодне місце (підвал, холодильник, неопалюване приміщення) і зберігаємо там.
  • Маринований гострий перець буде готовий приблизно через 2-3 тижні.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: гіркий перець заготовки на зиму перець в банках
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