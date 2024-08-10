Українці в Косово: як війна привела кременчуцьких журналістів до балканського серця Європи

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«В Косово дуже відкрита влада — потрапити на прийом до Президентки може кожен бажаючий»

У цей час, коли війна розкидала наших співвітчизників по всьому світу, частина з них переїхала у Косово. Серед тих, хто зараз мешкає в цій країні, — журналістки з Кременчука Тетяна Красельникова й Ольга Прядко.

Вони вирушили у дальню подорож, аби продовжувати свою місію: розповідати правду про Україну та її боротьбу за свободу.

Ми зустрілися з Тетяною Красельниковою під час її перебування в рідному місті, й дівчина розповіла про діяльність наших журналістів за кордоном.

— Перебування журналістів в Косово обумовлено програмою Journalists-in-Residence Kosovo, JiR Kosovo, організованою Європейським центром свободи преси та Асоціацією журналістів Косово й НСЖУ. Нею скористалися 13 журналістів з різних регіонів України. Серед учасників крім нас — журналісти з Луганської області, з Києва, Чернігівської, Волинської, Кіровоградської областей, — розповідає журналістка.

Тетяна каже, що вирішила брати участь в програмі відразу, як тільки отримала пропозицію. Подала документи й дуже зраділа, коли отримала позитивну відповідь, адже участь у програмі — це нові можливості для взаємодії та налагодження зв’язків між двома народами, а також унікальний майданчик для поширення українського голосу на міжнародній арені.

Для дівчини, яка багато років присвятила роботі в журналістиці, можливість розповідати про свою країну, розвінчувати міфи російської пропаганди — дуже важлива.

Разом з 10-річним сином Тетяна приїхала у столицю Косово Приштина влітку минулого року.

— Перше враження після сходження з літака було незабутнім. В аеропорту ми зустріли українських військових, які, побачивши наші вишиванки, радісно вітали нас, казали «Слава Україні!». Мій син не міг стримати сліз, побіг обіймати хлопців й пригощати їх цукерками, які ми привезли з України. Це було дуже зворушливо, — розповідає Тетяна.

Ще до перельоту журналістка планувала свою діяльність, яка по факту виявилася ще більш насиченою.

Перша зустріч відбулася вже через кілька днів й була присвячена Дню незалежності України. Журналісти зустрілися з прем’єр-міністром Косово Альбіном Курті, познайомилися, розповіли про свою країну, про події, які відбуваються в Україні.

— Це був дуже теплий прийом, не зважаючи на те, що ми зустрічалися з одним з перших керівників Косово. Нас зустріли, як добрих друзів, а ввечері запросили до участі в події, яка відбувалася на центральній площі Приштину й була присвячена Україні. Нашим дітям навіть випала честь запускати ілюмінацію у вигляді синьо-жовтого прапора, яка транслювалася на будівлю Уряду, — згадує Тетяна.

Наступного дня журналістів запросили на прийом до президентки Косово Вйо́са Осма́ні-Садріу́, де були присутні посли, дипломати з різних країн. Мова теж йшла про Україну та події, які відбуваються на нашій землі. Багато говорили про трагедію Бучі, Ірпеня, Києва, про окупований Донбас, руйнівний «руський мір».

Також учасники програми зустрічалися з міністром оборони Еюпом Мачедонці та найкращими саперами, які їхали вчити українських військових, а пізніше міністр оборони відгукнувся на запрошення кременчуцького Авторадіо й дав інтерв’ю для наших слухачів.

— В Косово дуже відкрита влада — потрапити на прийом до Президентки може кожен охочий, — каже Тетяна.

Зараз українці, які перебувають в Косово, об’єдналися в громадську організацію Ukrainian Kosovo Association Bridges of Friendship й тепер цілком офіційно проводять заходи та збирають гроші на допомогу українському війську.

Разом вони проводять не тільки політичну роботу, але й різні заходи, які привертають увагу до війни в Україні.

Одним з перших був легкоатлетичний забіг пам’яті полеглих українських воїнів.

— Ми намалювали плакати, зробили футболки, роздрукували фотографії та вийшли в парк. Тим, хто підходив, розповідали про Україну, про те, що у нас відбувається, запрошували брати участь в забігу. До нас долучилося кілька десятків людей. Було приємно бачити, як солідні чоловіки в строгих костюмах й краватках біжать разом з нами. Це був перший, невеликий захід, але він привернув до нас увагу.

Також вони проводять майстер-класи, ярмарки, збирають кошти на ЗСУ, беруть участь в прийомах, зустрічах, благодійних заходах, міжнародних акціях, проводять лекції для учнів й студентів, знайомлять їх з нашою культурою, традиціями.

— «Антологія української поезії», яку переклали на албанську, має велику популярність серед місцевого населення. Вони просто зачитуються творами Тараса Шевченка, Лесі Українки, - розповідає жінка.

Навесні журналісти брали участь у Міжнародному форумі «Жінки. Мир. Безпека», де їм була надана окрема панель, на якій протягом години багато розповідали про Україну, а також презентували книгу «Ірпінь — мій дім».

Автори книги — діти, які пережили окупацію та писали й малювали свої спогади. Тематика збірки дуже відгукнулась косоварам, адже вони переживали подібний досвід і пам’ятають, як це бути дитиною війни.

Вони видали цю книгу албанською мовою й планують розповсюдити її у школах Косово, Македоніїї та Албанії.

До речі, автори книги й дизайнерка, яка її оформлювала, теж були присутні на форумі й презентації.

— Попереду в нас багато роботи. В нас великі плани. Зараз ми працюємо над створенням муралу. Він буде розташований в самому центрі Приштина й розповідатиме про Україну. Нам вже виділили місце, ми знайшли художників, йде процес розробки макета, який потім перенесуть на велику стіну. Це буде плакат-вдячність від українців за підтримку, яку надає Косово.

Українців в Косово небагато, проте вони дуже гучно говорять про Україну. Це важливо!

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