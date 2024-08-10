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Надзвичайні новини, Полтавщина

Понад пів мільйона гривень під виглядом банкірів видурили троє полтавців у місцевих громадян

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 170

 

Наразі організатор перебуває під вартою, а його спільниці — під домашнім арештом

Троє полтавців телефонували громадянам під виглядом банкірів та обдурили їх на 700 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Як повідомляє заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, організатором шахрайської схеми виявився 30-річний полтавець. Допомагали йому дві спільниці — 24 та 25 років.

За злочинною схемою, шахраї під час телефонного дзвінка представлялися працівниками банку та, під приводом захисту коштів, пропонували громадянам здійснювати різні банківські маніпуляції. Зокрема, надати персональні дані чи підтвердити операцію. Таким чином зловмисники ошукали своїх жертв на понад 700 тисяч гривень, — додає правоохоронець.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошіи, блокнот із записами тощо. 

Наразі організатор перебуває під вартою, а його спільниці - під домашнім арештом. Їм інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3, 4 ст.  190 Кримінального кодексу України). Підозрюваним може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині лише протягом доби шахраї ошукали трьох мешканців області на 200 тисяч гривень.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: bukinfo.com.ua
Теги: шахрайство
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