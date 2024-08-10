Понад пів мільйона гривень під виглядом банкірів видурили троє полтавців у місцевих громадян

Троє полтавців телефонували громадянам під виглядом банкірів та обдурили їх на 700 тисяч гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Як повідомляє заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, організатором шахрайської схеми виявився 30-річний полтавець. Допомагали йому дві спільниці — 24 та 25 років.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, флеш-накопичувачі, грошіи, блокнот із записами тощо.
Наразі організатор перебуває під вартою, а його спільниці - під домашнім арештом. Їм інкримінують шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України). Підозрюваним може загрожувати від 3 до 8 років ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині лише протягом доби шахраї ошукали трьох мешканців області на 200 тисяч гривень.
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