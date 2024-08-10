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Магнітна буря на вихідних: що робити, аби вберегти самопочуття від погіршення

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 246

 

Найближчими днями спостерігатиметься висока сонячна активність

Україну накрила магнітна буря: висока сонячна активність збережеться й на вихідних. Такі дані наводить портал Meteoagent.

Сьогодні та завтра, 10 та 11 серпня, К-індекс триматиметься на позначці 6 балів.

 

К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

У дні потужних магнітних бур метеочутливі люди можуть спостерігати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. 

Щоб уберегтися від негативного впливу на здоров'я, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Нагадаємо, раніше ми писали поради лікарів про те, як діяти людям, якщо вони відчувають вплив магнітних бур.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: vsim.ua
Теги: магнітні бурі здоров'я
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