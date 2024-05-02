Магнітні бурі у травні: коли чекати та як вплинуть на здоров'я

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

Вплив сонячної активності на здоров'я та самопочуття людей завжди є індивідуальним

Магнітні бурі у травні будуть переважно слабкими, але тривалими. Такі дані наводить портал Meteoagent.

За даними метеорологів, вони будуть різної інтенсивності у різні періоди місяця.

У квітні магнітні бурі варто очікувати у такі дати:

1, 2 травня — K-індекс 6 (висока магнітна буря)

3, 4 травня — K-індекс 4 (середня магнітна буря)

23 — 25 травня — K-індекс 4 (середня магнітна буря)

28, 29 травня — K-індекс 4 (середня магнітна буря)

К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Як впливають на людину магнітні бурі?

Вчені до кінця не вивчили вплив магнітних бур на організм людини. У дні високої сонячної активності метеозалежні люди часто скаржаться на погіршення самопочуття. Хоча деякі експерименти засвідчують, що магнітні бурі впливають на людей, які працюють на великих висотах — пілоти, бортпровідники, космонавти.

Проте вплив сонячної активності на здоров’я та самопочуття людей є індивідуальним — хтось переносить такі періоди без особливої уваги, а комусь у такі дні важко навіть піднятися з ліжка.

Серед основних симптомів погіршення самопочуття під час магнітних бур фахівці визначають:

головний біль;

запаморочення;

нудота;

погіршення апетиту;

проблеми зі сном;

висока температура;

підвищений тиск;

сильна слабкість;

загострення хронічних захворювань.

Що у таких випадках радять лікарі?

Для покращення самопочуття під час магнітних бур варто дотримуватися кількох порад:

менше нервувати та не конфліктувати;

обмежити вживання смаженої, гострої, жирної та солоної їжі. Замість цього варто звернути увагу на сезонні овочі, зелень, горіхи, рибу;

пити більше рідини (воду, трав'яні чаї);

за можливості відмовитися від алкоголю, сигарет, енергетичних напоїв та не зловживати кавою;

провітрювати приміщення, особливо перед сном;

проводити більше часу на свіжому повітрі та частіше ходити пішки;

засинати в один і той же час та спати не менше 7 годин на добу.

Нагадаємо, високі магнітні бурі метеорологи фіксували у минулому місяці 4 та 5 квітня.