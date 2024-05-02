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Магнітні бурі у травні: коли чекати та як вплинуть на здоров'я

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

 

Вплив сонячної активності на здоров'я та самопочуття людей завжди є індивідуальним

Магнітні бурі у травні будуть переважно слабкими, але тривалими. Такі дані наводить портал Meteoagent.

За даними метеорологів, вони будуть різної інтенсивності у різні періоди місяця. 

У квітні магнітні бурі варто очікувати у такі дати:

  • 1, 2 травня — K-індекс 6 (висока магнітна буря)
  • 3, 4 травня — K-індекс 4 (середня магнітна буря)
  • 23 — 25 травня — K-індекс 4 (середня магнітна буря)
  • 28, 29 травня — K-індекс 4 (середня магнітна буря)

 

 

 

К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.

Як впливають на людину магнітні бурі?

Вчені до кінця не вивчили вплив магнітних бур на організм людини. У дні високої сонячної активності метеозалежні люди часто скаржаться на погіршення самопочуття. Хоча деякі експерименти засвідчують, що магнітні бурі впливають на людей, які працюють на великих висотах — пілоти, бортпровідники, космонавти.

Проте вплив сонячної активності на здоров’я та самопочуття людей є індивідуальним — хтось переносить такі періоди без особливої уваги, а комусь у такі дні важко навіть піднятися з ліжка. 

Серед основних симптомів погіршення самопочуття під час магнітних бур фахівці визначають:

  • головний біль;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • погіршення апетиту;
  • проблеми зі сном;
  • висока температура;
  • підвищений тиск;
  • сильна слабкість;
  • загострення хронічних захворювань.

Що у таких випадках радять лікарі?

Для покращення самопочуття під час магнітних бур варто дотримуватися кількох порад:

  • менше нервувати та не конфліктувати;
  • обмежити вживання смаженої, гострої, жирної та солоної їжі. Замість цього варто звернути увагу на сезонні овочі, зелень, горіхи, рибу;
  • пити більше рідини (воду, трав'яні чаї);
  • за можливості відмовитися від алкоголю, сигарет, енергетичних напоїв та не зловживати кавою;
  • провітрювати приміщення, особливо перед сном;
  • проводити більше часу на свіжому повітрі та частіше ходити пішки;
  • засинати в один і той же час та спати не менше 7 годин на добу.

Нагадаємо, високі магнітні бурі метеорологи фіксували у минулому місяці 4 та 5 квітня.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук магнітні бурі здоров'я календар
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