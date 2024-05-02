Магнітні бурі у травні: коли чекати та як вплинуть на здоров'я

Магнітні бурі у травні будуть переважно слабкими, але тривалими. Такі дані наводить портал Meteoagent.
За даними метеорологів, вони будуть різної інтенсивності у різні періоди місяця.
У квітні магнітні бурі варто очікувати у такі дати:
К-індекс — показник геомагнітної активності, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9.
Вчені до кінця не вивчили вплив магнітних бур на організм людини. У дні високої сонячної активності метеозалежні люди часто скаржаться на погіршення самопочуття. Хоча деякі експерименти засвідчують, що магнітні бурі впливають на людей, які працюють на великих висотах — пілоти, бортпровідники, космонавти.
Проте вплив сонячної активності на здоров’я та самопочуття людей є індивідуальним — хтось переносить такі періоди без особливої уваги, а комусь у такі дні важко навіть піднятися з ліжка.
Серед основних симптомів погіршення самопочуття під час магнітних бур фахівці визначають:
Для покращення самопочуття під час магнітних бур варто дотримуватися кількох порад:
Нагадаємо, високі магнітні бурі метеорологи фіксували у минулому місяці 4 та 5 квітня.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.