Хто займається бронюванням та чому виникли черги біля ТЦК — речник Полтавського ОТЦК

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 824

У Полтаві можуть відродити три районних ТЦК та СП

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не займаються бронюванням військовозобов’язаних. ТЦК лише робить записи та вносить зміни в облікові дані після проведення бронювання.

Про це сьогодні, 2 травня, на брифінгу в медіацентрі «Полтавщина» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

— Бронюванням займається Міністерство економіки. ТЦК лише отримує з Генштабу ЗСУ витяг з наказу Мінекономіки та повідомлення про бронювання. Ми маємо 5 днів, щоб на підставі цього провести перевірку та внести заброньованих військовозобов’язаних на спецоблік в системі «Оберіг». І після цього зробити відповідні відмітки у військово-облікових документах військовозобов’язаних, — пояснив він.

Відповідаючи на питання журналістів щодо черг біля ТЦК, Роман Істомін додав, що в цих чергах стоять не тільки ті, хто був заброньований, а й військовозобов’язані, які оновлюють свої облікові дані, військовослужбовці строкової служби, які звільнилися у запас і стають на військовий облік, та чоловіки, яким виповнилося 25 років.

— Зменшення призовного віку означає, що у 25 років чоловіків знімають з військового обліку призовників та ставлять на облік військовозобов’язаних. Відповідно, вони оновлюють свої дані і їх можуть призвати за мобілізацією, — додав Роман Істомін.

Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

Він додав, що насправді черги до ТЦК є тільки у Полтаві, через те, що велика кількість військовозобов’язаних перебувають на обліку в об'єднаному міському ТЦК та СП. Через це у планах є відновити 3 районні ТЦК в обласному центрі.

— Це поки плани на найближче майбутнє, — уточнив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.