Хто займається бронюванням та чому виникли черги біля ТЦК — речник Полтавського ОТЦК

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не займаються бронюванням військовозобов’язаних. ТЦК лише робить записи та вносить зміни в облікові дані після проведення бронювання.
Про це сьогодні, 2 травня, на брифінгу в медіацентрі «Полтавщина» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Відповідаючи на питання журналістів щодо черг біля ТЦК, Роман Істомін додав, що в цих чергах стоять не тільки ті, хто був заброньований, а й військовозобов’язані, які оновлюють свої облікові дані, військовослужбовці строкової служби, які звільнилися у запас і стають на військовий облік, та чоловіки, яким виповнилося 25 років.
Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації
Він додав, що насправді черги до ТЦК є тільки у Полтаві, через те, що велика кількість військовозобов’язаних перебувають на обліку в об'єднаному міському ТЦК та СП. Через це у планах є відновити 3 районні ТЦК в обласному центрі.
Нагадаємо, речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» розповів, чому не можна забронювати деяких військовозобов’язаних та як на це впливає їхня військово-облікова спеціальність.
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