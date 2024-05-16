У Полтаві чоловік на підприємстві упав з висоти і травмувався

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Зараз чоловік у тяжкому стані перебуває у лікарні

Сьогодні, 16 травня, близько 12.30 у Полтаві на одному з підприємств чоловік упав з висоти й травмувався. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про подію до правоохоронців повідомили медики. За попередньою інформацією, 65-річний працівник одного з підприємств Полтави упав з висоти приблизно 3 м. Зараз він у тяжкому стані перебуває у лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини та причини події.

Нагадаємо, у квітні двоє чоловіків у Полтаві обпилювали сухі гілки й травмувалися під час падіння з крана.