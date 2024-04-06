Пиляли сухі гілки і впали: у Полтаві двоє чоловіків травмувалися під час падіння з крана

Учора, 5 квітня, близько 12.20 у Полтаві двоє чоловіків обпилювали сухі гілки та впали з висоти. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, впала металева корзина підйомного крана, у якій і знаходиоися чоловіки. Поліціє підозрює можливу технічну несправність крану, внаслідок чого металева корзина зламалася навпіл, а чоловіки впали на землю.
Наразі потерпілі перебувають у лікарні із травмами.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці продовжують з’ясовувати усі обставини події.
Нагадаємо, у минулому році на Лубенщині чоловік впав з висоти під час виробничого процесу на підприємстві — з отриманими травмами його доправили в реанімацію.
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