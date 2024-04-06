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Від новел Руслана Горового до казкового роману Дороти Тераковської: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 101

 

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

Руслан Горовий «Про людей»

Це збірка новел про наше сьогодення, про долі людей в Україні, адже ми живемо у важкі часи. А чи були вони колись легкі? Калейдоскоп новин, статистика, зайва інформація закривають собою Людину. Що особистість відчуває, що їй болить, що для неї головне? У цьому хаосі автор намагається вивести людину з тіні, щоб ми її побачили.

Дорота Тераковська «Дочка Чарівниць»

Цю книгу можна назвати романом-казкою для підлітків. Вона охоплює велику частку життя головної героїні, що постає перед читачами Дитям, Дівчинкою і Панянкою. Дорослішаючи, вона змінюється, вивчає себе і навколишній світ, у якому панують зло, зневага та бундючність Загарбників. Колись славне Велике Королівство завоювали степові ординці і накинули на нього зашморг, а він душить народ, що, здавалось би, втратив мужність, надію і хоробрість опору. Під опікою Чарівниць Дівчинка виростає й пізнає свій народ, щоб здійснилось пророцтво.

  
 

Ларс Келлер «Гіпнотизер»

Це перша книга із циклу гостросюжетних трилерів про детектива Йону Лінну – літературна сенсація, що перекладена 40 мовами світу.

Жахливе потрійне вбивство сталося у передмісті Стокгольма, і комісар поліції Йона Лінна береться за розслідування. Тільки один свідок цього злочину залишається в живих – п’ятнадцятирічний хлопець, чию родину вбили на його очах; але він також отримав понад сто ножових поранень і впав у шоковий стан. Комісар бачить тільки один варіант: гіпноз. Він просить доктора Еріка Марію Барка загіпнотизувати хлопця, що це допоможе знайти вбивцю…
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: HayDmitriy/Depositphotos
Теги: бібліотека книги
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