Від новел Руслана Горового до казкового роману Дороти Тераковської: що кременчужанам почитати на вихідних

Руслан Горовий «Про людей» Це збірка новел про наше сьогодення, про долі людей в Україні, адже ми живемо у важкі часи. А чи були вони колись легкі? Калейдоскоп новин, статистика, зайва інформація закривають собою Людину. Що особистість відчуває, що їй болить, що для неї головне? У цьому хаосі автор намагається вивести людину з тіні, щоб ми її побачили.

