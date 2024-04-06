Фотофакт: суботня атмосфера у сквері Бабаєва

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Сьогодні, 6 квітня, у сквері Бабаєва у Кременчуці людно. Журналісти Телеграфа «підглянули» за відпочинком кременчужан у парку.

Хтось гуляє разом із дітьми, хтось насолоджується неспішними розмовами та сонячним промінням на лавці, а дехто ловить прохолодні краплі води біля працюючого фонтану.

Нагадаємо, 4 квітня комунальники його розконсервували після зимівлі, обробили чашу та протестували системи води на справність. А вже вчора, 5 квітня, фонтан увімкнули. Відтепер він працюватиме аж до жовтня, щоденно, з 10.00 до 21.30.