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Фотофакт: суботня атмосфера у сквері Бабаєва

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 224

 

Журналісти Телеграфа «підглянули», як відпочивають містяни у суботу

Сьогодні, 6 квітня, у сквері Бабаєва у Кременчуці людно. Журналісти Телеграфа «підглянули» за відпочинком кременчужан у парку.

 

Хтось гуляє разом із дітьми, хтось насолоджується неспішними розмовами та сонячним промінням на лавці, а дехто ловить прохолодні краплі води біля працюючого фонтану.

Нагадаємо,  4 квітня комунальники його розконсервували після зимівлі, обробили чашу та протестували системи води на справність. А вже вчора, 5 квітня, фонтан увімкнули. Відтепер він працюватиме аж до жовтня, щоденно, з 10.00 до 21.30.

Фото: ТелеграфЪ
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Автор: Яна Гудзь Фото: ТелеграфЪ
Теги: весна парк сквер ім. Бабаєва люди
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