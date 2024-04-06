«Прозорість та підзвітність» перевірить тендер на встановлення дорожніх знаків

Група «Прозорість та підзвітність» перевірить чергову закупівлю Полтавської міської ради. Закупівля стосується встановлення дорожніх знаків на території громади. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Як стало відомо під час перевірки, переможець тендеру перекуповує дорожні знаки через посередника. Через це вартість закупівлі збільшилася вдвічі.
Як йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА, до наступного засідання аудитори та податківці детальніше проаналізують закупівлю, а поліція — переможця.
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