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«Прозорість та підзвітність» перевірить тендер на встановлення дорожніх знаків

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 153

 

На тендер надійшло дві пропозиції, дешевшу закупівлю замовник відхилив

Група «Прозорість та підзвітність» перевірить чергову закупівлю Полтавської міської ради. Закупівля стосується встановлення дорожніх знаків на території громади. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

«На тендер надійшли дві пропозиції, дешевшу на 100 тис. грн замовник відхилив. Учасник подав скаргу, її має розглянути орган оскарження», — йдеться у повідомленні голови ОВА.

Як стало відомо під час перевірки, переможець тендеру перекуповує дорожні знаки через посередника. Через це вартість закупівлі збільшилася вдвічі.

Як йдеться у повідомленні голови Полтавської ОВА, до наступного засідання аудитори та податківці детальніше проаналізують закупівлю, а поліція — переможця.

Нагадаємо, у Кременчуці розірвали договір на ремонт будинку — неправомірно могли використати майже 33 млн грн.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: Кременчук тендер закупівля Прозорість і підзвітність
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