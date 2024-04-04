Неправомірно могли використати майже 33 млн грн — у Кременчуці розірвали договір на ремонт будинку

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 142 Коментарів: 1

У Кременчуцькій громаді розірвали договір на ремонт квартирного будинку. Про це повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За його словами, таким чином вдалося уникнути нераціонального використання 33 млн грн бюджетних коштів.

Аналітики прийшли до висновку, що на тендер зайшов лише один учасник, з яким і уклали договір. Термін виконання робіт — до середини червня цього року. За словами фахівців, замовник мав би відхилити тендерну пропозицію, оскільки підприємство-переможець не змогло підтвердити досвід виконання подібних робіт.

Окрім того, власник підприємства фігурував у кримінальному провадженні за привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Майно і кошти підприємства арештували із забороною відчуження, розпорядження та користування. Однак у тендерній інформації підприємство-виконавець вказав, що ремонт робитиме власним обладнанням.

Також раніше робоча група «Прозорість і підзвітність» ініціювала розірвання договору у Кременчуці на ремонт підвалу будинку під найпростіше укриття. Аналітики виявили, що замовник робіт уклав договір із підрядником поза конкурсом, не маючи на це ніяких підстав. Також у цій справі ще триває комплексна перевірка від «Укрдержбудекспертизи».