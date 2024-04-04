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Майже без представників бізнесу. У Кременчуці обговорили питання доступності міста для людей з інвалідністю

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 105

На облаштування пандусів дозволів або додатково орендувати земельну ділянку непотрібно

Третього квітня у Кременчуцькій міській раді відбулась зустріч представників влади та бізнесу міста у форматі «круглого столу». Втім, від підприємців на зустрічі майже нікого не було — лише представник одного з відділень приватної компанії з логістики та ще одна людина від однієї з найбільших мереж магазинів міста. 

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Такий низький показник присутності у міській раді пояснили безпековими заходами — вони не могли розголошувати точний час та місце зустрічі публічно. 

На засіданні наголосили, що наразі нові об’єкти підприємства в місті є доступними для маломобільних груп населення. 

Додамо, що вже як кілька років в Україні об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію в разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

На облаштування пандусів дозволів або додатково орендувати земельну ділянку непотрібно. Кнопка виклику не може бути самостійним засобом доступності для людей з інвалідністю, тобто вона має бути разом з підйомником або пандусом, зазначили на засіданні. Підприємцям, які не можуть зробити пандуси, запропонували встановити вертикальні підйомники та підйомники, які рухаються вздовж стіни. 

Під час зустрічі представників бізнесу попрохали подбати про забезпечення доступності простору. Влада планує створити раду безбар’єрності, яка слідкуватиме за створенням в місті доступного середовища для людей з інвалідністю.

Нагадаємо, з січня у Кременчуці посилили контроль за створення необхідних умов доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: люди з інвалідністю пандус
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