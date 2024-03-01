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Безбар’єрність міста. У Кременчуці влада хоче організувати зустріч з представниками бізнесу

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 169

 

Підприємці матимуть час на створення безбар'єрного простору своїх приміщень

У Кременчуці депутати та члени виконавчого комітету планують організувати зустріч з місцевими підприємцями. Влада хоче обговорити з бізнесом доступність простору міста для людей з інвалідністю. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо під час комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 29 лютого.

Як розповіли під час засідання, нині влада не має юридичного впливу на тих підприємців, чиї приміщення були побудовані або використовуються вже більше 5 років і не мають умов доступності для людей з інвалідністю. Голова комісії, депутат Сергій Порчирян запропонував, що підприємцям, які не дотримуються відповідних вимог на безбар’єрність, надавати дозвіл на оренду землі на мінімальний строк (1 рік). За його словами, цього часу має вистачити, аби бізнес зробив свої об’єкти доступними.

Таке рішення, на думку комісії, має знайти компроміс між представниками бізнесу і суспільством. Як раніше зазначав заступник голови комісії, депутат Олександр Роженко, підприємці можуть звинуватити депутатів у зловживанні владою через обмеження щодо їх діяльності. На минулих засіданнях члени комісії пропонували відмовляти бізнесу в оренді землі, допоки їх приміщення не буде відповідати вимогам і нормам безбар’єрного середовища.

Депутати також планують звертатись до відповідних служб, які можуть безпосередньо впливати на дотримання вимог. 

Зазначимо, що з 2020 року об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію в разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У 2024 році комітет при виконкомі, що відстежує ситуацію з доступністю простору міста, обстежив 10 об’єктів підприємців.

ПО ТЕМІ:

Безбар’єрність і доступність. Яка у Кременчуці ситуація з укриттями для людей з інвалідністю

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: безбар'єрність люди з інвалідністю
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