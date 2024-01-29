У Кременчуці контролюватимуть доступність будівель для людей з інвалідністю — комісія міськради

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 2

У Кременчуці планують посилити контроль за створення необхідних умов досяжності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 25 січня.

Зокрема, члени комісії запропонували не розглядати земельні питання, допоки їм не надійде підтвердження щодо наявності пандусів, ліфтів або альтернативних механізмів для зручного переміщення осіб з інвалідністю від власників бізнесу чи будівель. Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко зазначив, що на сьогодні новобудови в місті є доступними для маломобільних груп населення.

Згідно з законом, об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію в разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.