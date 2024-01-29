«Думки, що лягли на папір». У Кременчуці презентували книгу про українців, чиї життя змінив «русський мір»

28 січня у читальній залі філії № 2 Кременчуцької бібліотеки презентували книгу-збірку історій вимушених переселенців. Її авторка Оксана Гриниченко (псевдонім Мирослава Українська) розповіла про події останнього десятиліття, що відбувались на східній частині України. Загалом у книзі представлено 17 оповідань.
Оксана Гриниченко родом з Луганської області, міста Сорокине (Краснодон). З початку повномасштабної війни Оксана разом з родиною вимушено покинули місто та переїхали до сестри у Кременчук. Нині авторка книги працює журналісткою та є головною редакторкою газети «Для дому та сім’ї».
Багато оповідань особливо торкнулись кожного, хто прочитав книгу — про свої думки та емоції від роботи Оксани Гриниченко читачі поділилися на презентації.
Сестра авторки Наталя каже, що найбільше її зачепив твір «Ціна» — історія про двох сестер, «які опинилися по різні боки барикад, одна сестра — в Україні, а інша — у РФ».
Сама ж Оксана розповіла про автобіографічне оповідання «Довга дорога додому». Для того, щоб потрапити до України, Оксана разом зі своєю родиною перетнули 6 країн. Цю історію авторка написала через кілька днів після того, як приїхала до Кременчука.
«Думки, що лягли на папір» стала дебютною книгою Оксани Гриниченко.
Наталія Маєвська, одна з героїнь статей журналістки, вважає книгу «життєствердною». Одним з оповідань, що вразило жінку, стало «Донбас, степ, терикони: діалог». Співавтором історії став син авторки Дмитро Гриниченко.
Багато тих, хто прочитав «Думки, що лягли на папір», кажуть, що історії написані легко, але читати їх морально важко. Дочитати до кінця з першої спроби вдавалось далеко не всім.
Найбільше її вразило оповідання «Врятовані душі», у якому «на півтора аркуша вміщено ціле життя людини за допомогою одного слова — зморшки».
Книгу Оксана Гриниченко написала під псевдонімом Мирослава Українська. Його вона створила після переїзду до Кременчука.
У майбутньому письменниця планує написати ще одну книгу, яка буде більш позитивною, аніж дебютна робота, але також пов’язана з війною.
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