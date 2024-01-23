Днями журналістам «Кременчуцького Телеграфа» вдалося поспілкуватися з жінками, чиє життя кардинально змінила війна. Вони полишили свій дім на сході України та вимушені були будувати нове життя у новому місті. Як прийняв нових мешканців Кременчук, та що рятує жінок від депресії. Історія перша
Тетяна Кава — переселенка з Лиману, Донецької області. Нині про рідне місто у жінки лишилися тільки спогади. В березні 2022 року Тетяна разом з сином виїхали з-під обстрілів у більш спокійний центральний регіон України.
Щоб не впадати у стан депресії, на новому місці жінка почала в’язати гачком. Цю здібність прищепили їй батьки ще з дитинства. Нині хобі приносить ще й невеликий дохід, частину коштів з якого Тетяна спрямовує на потреби збройних сил України.
Будинок, у якому багато років жила сім’я Тетяни згорів ще у квітні 2022 року. Після обстрілу на місці згарища мати Тетяни знайшла клубок ниток, які дивом вціліли. Тетяна Кава створила з ниток особливу іграшку, яка нині нагадує жінці про домівку.
Нагадаємо, що раніше Тетяна розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що в’яже карту України.
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