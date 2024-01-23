У Кременчуці автомобіль збив перехожу

23 січня близько 11.30 у Кременчуці на проспекті Лесі Українки сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen здавав назад і не помітив пішохідку, яка проходила повз. В результаті машина збила жінку — її із травмами відвезли до лікарні.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що травмувало потерпілого) Кримінального кодексу України.
Поліція з’ясовує причини та обставини події.
Нагадаємо, 22 січня поблизу Кременчука автомобіль збив 37-річного пішохода.
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