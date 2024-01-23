Краєзнавець Горішніх Плавнів передав тепловізор 81-й десантно-штурмовій бригаді ЗСУ

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Микола Стахів, краєзнавець з Горішніх Плавнів, разом із громадою Горішніх Плавнів зібрав кошти на тепловізор для 81-ї десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

У мережі Facebook було оприлюднено пост вдячності всім, хто донатить на нашу якнайшвидшу Перемогу, зі світлиною тепловізора та бійця, який вже отримав подарунок, що стане в пригоді військовим і допоможе врятувати їхні життя.

Активно до збору коштів долучилися співробітники дирекції з інформаційних технологій Полтавського ГЗК, що входить у Групу Ferrexpo.

«Щира подяка донаторам! Окрема подяка співробітникам дирекції з інформаційних технологій Полтавського ГЗК та громадській організації «Багряні вітрила», — зазначив Стахів на своїй сторінці.