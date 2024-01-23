Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

«Укрпошта» випустила марку з гербом Кременчука

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 165

 

Випуск цього комплекту марок приурочили до Дня Соборності України

«Укрпошта» випустила набір марок, на одній із яких зображено герб Кременчука. Про це пише пресслужба компанії на своїй фейсбук-сторінці.

Це останній набір із серії «Герби міст, селищ та сіл України», яку почали випускати ще у 2017 році та призупинили у 2022-му після початку повномасштабної війни.

На аркуші розмішені марки із зображеннями гербів 21 населеного пункту України — 12 міст, 5 селищ та 4 села різних регіонів:

  • міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;
  • селища Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;
  • села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.
— Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлонами. Села, які колись мали міські права, але втратили цей статус — червону міську корону, а герби сіл, які ніколи не мали міських прав — золотий вінець із п’яти пшеничних колосків, — коментують в «Укрпошті».

Намалював ескізи марок художник Юрій Рябчинський. Тираж аркуша становить 37,5 тисяч примірників.

Нагадаємо, у Кременчуці до Дня Збройних Сил України випустили конверти та листівки із зображеннями військовослужбовців.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: укрпошта марка герб Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 2 від 11 січня 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 1 від 5 січня 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 52 від 28 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх