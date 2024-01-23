«Укрпошта» випустила марку з гербом Кременчука

«Укрпошта» випустила набір марок, на одній із яких зображено герб Кременчука. Про це пише пресслужба компанії на своїй фейсбук-сторінці.
Це останній набір із серії «Герби міст, селищ та сіл України», яку почали випускати ще у 2017 році та призупинили у 2022-му після початку повномасштабної війни.
На аркуші розмішені марки із зображеннями гербів 21 населеного пункту України — 12 міст, 5 селищ та 4 села різних регіонів:
Намалював ескізи марок художник Юрій Рябчинський. Тираж аркуша становить 37,5 тисяч примірників.
Нагадаємо, у Кременчуці до Дня Збройних Сил України випустили конверти та листівки із зображеннями військовослужбовців.
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