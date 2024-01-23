«Укрпошта» випустила марку з гербом Кременчука

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«Укрпошта» випустила набір марок, на одній із яких зображено герб Кременчука. Про це пише пресслужба компанії на своїй фейсбук-сторінці.

Це останній набір із серії «Герби міст, селищ та сіл України», яку почали випускати ще у 2017 році та призупинили у 2022-му після початку повномасштабної війни.

На аркуші розмішені марки із зображеннями гербів 21 населеного пункту України — 12 міст, 5 селищ та 4 села різних регіонів:

міста Бахмут, Ялта, Єнакієве, Кременчук, Ніжин, Чоп, Тетіїв, Болград, Золотоноша, Бурштин, Комарно, Богодухів;

селища Клесів, Коропець, Старий Мерчик, Локачі, Шацьк;

села Фонтанка, Маринин, Парутине, Кривче.

— Міста і селища міського типу мають срібну міську корону у вигляді мурованої вежі з трьома мерлонами. Села, які колись мали міські права, але втратили цей статус — червону міську корону, а герби сіл, які ніколи не мали міських прав — золотий вінець із п’яти пшеничних колосків, — коментують в «Укрпошті».

Намалював ескізи марок художник Юрій Рябчинський. Тираж аркуша становить 37,5 тисяч примірників.

Нагадаємо, у Кременчуці до Дня Збройних Сил України випустили конверти та листівки із зображеннями військовослужбовців.



