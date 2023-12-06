У Кременчуці до Дня Збройних сил України випустили конверти й листівки з зображенням військовослужбовців

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 150

У середу, 6 грудня, у День Збройних сил України, у Кременчуці провели спецпогашення марок на конвертах із зображенням військовослужбовців. Три конверти й листівки присвячені випускникам Кременчуцького військового ліцею різних років, які зараз захищають Україну на полі бою й мають звання Героїв України. Ще один конверт — із зображенням військового діяча, генерал-майора Сергія Кривоноса.

Ініціатором випуску конвертів став голова ГО Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО, керівник Музею військової історії Кременчука Володимир Поляков. Спільно з кременчуцьким товариством філателістів вони розробили та випустили конверти з зображенням Героїв України: полковника Олег Голінея, майора Вадима Ворошилова, полковника Сергія Волинського.

— Ці люди є обличчям наших Збройних сил, — підкреслив Володимир Поляков.

На заході була присутня мати Вадима Ворошилова, Валентина Таранда. Разом з нею організатори погасили марки на конвертах. Жінка пообіцяла передати один з конвертів Вадимові та підкреслила, що дуже пишається сином, який й зараз захищає небо над Україною.

Нагадаємо, Вадим Ворошилов «Karaya» — український військовослужбовець з Кременчука, майор Повітряних сил ЗСУ. 12 жовтня 2022 року Karaya успішно катапультувався та відвів несправний літак від Вінниці. Цього дня він збив п’ять дронів і дві крилаті ракети. Під час виконання бойового завдання його літак Міг-29 отримав пошкодження. Того ж дня командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту звання Героя України. 5 грудня президент своїм указом надав Вадиму Ворошилову це звання.

Олег Голіней відзначився під час боїв у лютому-березні 2022 на території Луганщини. Звання «Герой України» з врученням ордена «Золота Зірка» отримав за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Сергій Волинський — український військовик. Під час російського вторгнення в Україну 2022 року, як один з командирів 36-ї окремої бригади морської піхоти, брав участь в обороні Маріуполя.

На заході також був присутній Сергій Кривонос. Після погашення конвертів із своїм зображенням, він поділився своїми думками про День захисників і захисниць України та про інше.

— Сьогодні свято, але з урахуванням того, що зараз війна, воно достатньо скромне. Хотілося б, щоб громадяни привітали воїнів, і це було б, мабуть, краще. Бо ті, хто захищають Україну, хочуть, щоб Україна захищала їх тут, в тилу. Населення підтримує ЗСУ достатньо активно. Я вдячний вчорашньому святу, Дню волонтера. Це свято тих, хто ще з 2013-го року підтримують, турбуються, піклуються про військовиків. Інколи навіть, як рідні сестри та рідні брати. В нас попереду не один і не два місяці війни. Тому завдання суспільства — об'єднуватись і готуватися до затяжної війни.

Сергій Кривонос також поділився своїми думками щодо встановлення ялинок:

— Я проти. Ті гроші, які витрачаються на ялинку, краще витратити на дрони, і це збереже життя тих, хто на фронті, наблизить нашу перемогу. Вибирайте. Ви хочете, щоб ваші діти зараз порадіти, а потім сюди прийдуть окупанти, бо ми своєчасно в потрібній кількості не надали дронів для наших військових.

Коментуючи, що в Кременчуці ялинку вже поставили, Кривонос зазначив, що у нашого мера «зовсім інші цінності».

Нагадаємо, що восени «Кременчуцький ТелеграфЪ» мав велике інтерв'ю з генералом Кривоносом, у якому він розповів про професійність командирів, героїзм на війні та у чому не можна жаліти, а коли треба берегти солдата.