Володимир Тимошенко із Кременчука отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

Кременчужанин Володимир Тимошенко отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Такою інформацією із Кременчуцьким Телеграфом поділилися знайомі Володимира.
З перших днів повномасштабної війни чоловік пішов боронити Україну від навали окупантів — спочатку у складі територіальної оборони, а далі приєднався до лав Збройних Сил.
Нині уже більше року чоловік боронить суверенітет України на передовій на Бахмутському напрямку.
Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються військові із рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.