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Кременчук, Війна

Володимир Тимошенко із Кременчука отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 274

 

Нагорода приурочена до Дня Збройних сил України

Кременчужанин Володимир Тимошенко отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Такою інформацією із Кременчуцьким Телеграфом поділилися знайомі Володимира.

 

З перших днів повномасштабної війни чоловік пішов боронити Україну від навали окупантів — спочатку у складі територіальної оборони, а далі приєднався до лав Збройних Сил.

У Володимира є два сини, один одружився нещодавно. Тож наш захисник не так давно став дідом. Але онука бачив усього кілька разів — коли приїжджав додому на похорони побратимів. — розповідають його знайомі.

Нині уже більше року чоловік боронить суверенітет України на передовій на Бахмутському напрямку.

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються військові із рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: війна Золотий хрест відзнака нагородження
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