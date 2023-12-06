Володимир Тимошенко із Кременчука отримав “Золотий хрест” від Головнокомандувача ЗСУ

Сьогодні, 19:40 Переглядів: 274

Кременчужанин Володимир Тимошенко отримав нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Такою інформацією із Кременчуцьким Телеграфом поділилися знайомі Володимира.

З перших днів повномасштабної війни чоловік пішов боронити Україну від навали окупантів — спочатку у складі територіальної оборони, а далі приєднався до лав Збройних Сил.

У Володимира є два сини, один одружився нещодавно. Тож наш захисник не так давно став дідом. Але онука бачив усього кілька разів — коли приїжджав додому на похорони побратимів. — розповідають його знайомі.

Нині уже більше року чоловік боронить суверенітет України на передовій на Бахмутському напрямку.

Нагрудним знаком «Золотий хрест» нагороджуються військові із рядового і сержантського (старшинського) складу Збройних Сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій.