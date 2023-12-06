На Кременчуччині учні поскаржилися на образи директорки ліцею. Їхня класна керівниця подала заяву до поліції

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Школярі кажуть, директорка Семенівського ліцею № 1 імені Н. Н. Хорунжого тягла хлопця за вухо до дверей та кричала на дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями

На Кременчуччині учні Семенівського ліцею № 1 імені Н. Н. Хорунжого поскаржилися, що їх ображала директорка навчального закладу.

З чого почався конфлікт

На власній фейсбук-сторінці вчителька Семенівського ліцею № 1 імені Н. Н. Хорунжого Валентина Голодна написала, що до неї зі скаргою звернулися 11-класники, у яких вона є класним керівником. Діти розповіли, що у спортзалі директорка ліцею Олена Дунай тягла хлопця за вухо до дверей та кричала на дівчат, махаючи руками перед їхніми обличчями.

Валентина Голодна повідомила, що подала заяву про розгляд конфліктної ситуації до відділу освіти, сім'ї молоді та спорту Семенівської селищної ради.

У заяві вона просить дати правову оцінку поведінці директорки Олени Дунай. Також додала заяви дітей про інцидент, що трапився.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» зв’язався з Валентиною Голодною, щоб з’ясувати, через що виник конфлікт.

Як виявилося, у той день, 17 листопада, деякі учні 11 класу брали участь у змаганнях з волейболу, а інші знаходилися на уроці виробничої практики. Школярі, які були на виробничій практиці, хотіли підтримати своїх однокласників на змаганнях, а тому відпросилися у вчителя і пішли з уроку.

— Вони відпросилися у вчительки, — пояснює Валентина Голодна. — Вони мені кажуть, що виконали завдання і ще на перерві побігли у спортзал. Не зовсім вони хотіли повертатися, бо їм дуже хотілося подивитися, як грали наші дівчата і хлопці. Бо ті, хто грали, за наказом школи були звільнені від занять.

Це не сподобалося директорці, і тими методами, які описані вище, вона намагалася повернути дітей, які пішли з уроку, у клас.

За словами Валентини Голодної, діти просили директорку заспокоїтися та виважено поговорити, але вона не зробила цього. Тоді учні розповіли все своєму класному керівнику.

Вчителька направила лист до відділу освіти, сім'ї молоді та спорту Семенівської селищної ради ще 22 листопада, але лише 4 грудня комісія почала працювати. Пані Голодна розповіла, що комісію створили не одразу, а лише після того, як вона поширила допис на фейсбуці і до відділу почали телефонувати з прокуратури, обласного департаменту освіти і науки.

— Уявіть собі, директорка не визнає вини, вона постійно говорить, що такого не було. Хочуть підвести до того, що мої діти — брехуни, — каже класна керівниця.

Вона додає, що засідання комісії проходить з порушеннями, бо неповнолітніх учнів мають опитувати у присутності представника ювенальної поліції. Але, наприклад, сьогодні представник у Глобиному, тож не може приїхати, а з дітьми бесідують без нього.

Валентина Голодна зазначає, що ціль її, батьків та учнів — це не покарання директорці, а бажання, аби вона пояснила свої дії та вибачилася.

— У неї такий прецедент уже був, коли вона працювала у відділі освіти психологом, навіть я була свідком. Ми готувалися до свята, і вона підійшла до учня 11 класу і з усього маху дала йому ляпаса. Тоді цю справу зам’яли, — повідомила вчителька.

Вчора, 5 грудня, Валентина Голодна подала заяву до поліції. Також вона направила лист на ім’я начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна.

Як відреагувала директорка

Своєю чергою директорка ліцею Олена Дунай на своїй фейсбук-сторінці прокоментувала інцидент і зазначила, що пост вчительки є маніпуляцією:

Головне — яскраво й емоційно описати ситуацію, яку видаєте за дійсність. Ясно, що себе треба показати, дітей залякати (я не знаю, що треба зробити хлопцеві, щоб він написав про «вухо»). То чому ж заодно не прописуєте, що саме деякі учні Вашого класу 17 листопада проігнорували заняття в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті (батьки, Ви до цього як ставитеся?), бо, за їхньою версією, вони в цей час їдуть на екскурсію у Кременчук. Шкода у цій ситуації дітей, якими так вправно маніпулюють. До речі, маніпуляція — це одна із форм психологічного насильства. То хто є ким? Директор, який піклується про професійну підготовку і безпеку учнів? Класний керівник, який не прагне до конструктивної співпраці, не володіє інформацією про місцеперебування дітей, а прямує зі скаргою у відділ освіти? А провина відділу освіти лише в тому, що після кожної такої скарги не витягли шаблю і не відтяли мені голову або іншим колегам, яких Ваша «харизма» не турбує.

Інцидент взяв на контроль Уповноважений з прав людини

На цей інцидент на Кременчуччині відреагував Уповноважений з прав людини. На своєму сайті він прокоментував, що під час моніторингу ЗМІ представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини побачив інформацію щодо можливого факту жорсткого поводження з дітьми та порушення їхнього права на гідне ставлення з боку директора Семенівського ліцею № 1 імені М. М. Хорунжого.

Такі дії директора закладу можуть свідчити про порушення прав дитини на гідне ставлення, що закріплене статтею 19 Конвенції ООН про права дитини, ратифікованої в Україні; статтями 28 та 52 Конституції України, статтею 10 Закону України «Про охорону дитинства» та іншими нормативно-правовими актами.

Окрім того, відповідно до частини другої статті 54 Закону України «Про освіту» педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу.

Щоб перевірити інформацію, виявлену у ЗМІ, направили листи до відповідних виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, щоб ті відреагували відповідно до вимог чинного законодавства.

Чекаємо від відповідних органів та служб вжиття заходів реагування. Адже ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню! — мовиться у дописі.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» також намагався зв’язатися телефоном з відділом освіти, сім'ї молоді та спорту Семенівської селищної ради, але поки нам це не вдалося. Будемо тримати читачів в курсі розвитку подій.