Укрзалізниця запускає сервіс замовлення квитків для військових

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

6 грудня «Укрзалізниця» запустила сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців. Інформацію про це надає пресслужба акціонерного товариства.

— Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям, — говорить голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Залишити заявку на квиток необхідно буде не пізніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда, а викупити квиток у касі — не пізніше, ніж за 1 годину. При цьому пасажиру необхідно мати з собою військовий квиток або посвідчення офіцера.

Таке спецзамовлення на квитки доступне на 17 маршрутів, які користуються найбільшою популярністю серед захисників — це міста, наближені до зони проведення бойових дій.

Військові зможуть бронювати квитки не лише для себе, а й для своїх побратимів, разом з якими планують поїздку.

Раніше військовослужбовці не мали змоги забронювати квиток на поїзд у день відправки, оскільки ця процедура відбувалася через військового коменданта.