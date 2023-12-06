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Споживач, Україна, Світ, Війна

Укрзалізниця запускає сервіс замовлення квитків для військових

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 1

 

Тепер у разі відсутності квитків військові зможуть забронювати їх онлайн

6 грудня «Укрзалізниця» запустила сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців. Інформацію про це надає пресслужба акціонерного товариства.

— Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям, — говорить голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.

Залишити заявку на квиток необхідно буде не пізніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда, а викупити квиток у касі — не пізніше, ніж за 1 годину. При цьому пасажиру необхідно мати з собою військовий квиток або посвідчення офіцера.

 

Таке спецзамовлення на квитки доступне на 17 маршрутів, які користуються найбільшою популярністю серед захисників — це міста, наближені до зони проведення бойових дій.

Військові зможуть бронювати квитки не лише для себе, а й для своїх побратимів, разом з якими планують поїздку.

Раніше військовослужбовці не мали змоги забронювати квиток на поїзд у день відправки, оскільки ця процедура відбувалася через військового коменданта.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: tykyiv.com
Теги: військові квитки поїзд Укрзалізниця
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