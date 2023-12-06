Укрзалізниця запускає сервіс замовлення квитків для військових

6 грудня «Укрзалізниця» запустила сервіс спеціального замовлення квитків для військовослужбовців. Інформацію про це надає пресслужба акціонерного товариства.
Залишити заявку на квиток необхідно буде не пізніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда, а викупити квиток у касі — не пізніше, ніж за 1 годину. При цьому пасажиру необхідно мати з собою військовий квиток або посвідчення офіцера.
Таке спецзамовлення на квитки доступне на 17 маршрутів, які користуються найбільшою популярністю серед захисників — це міста, наближені до зони проведення бойових дій.
Військові зможуть бронювати квитки не лише для себе, а й для своїх побратимів, разом з якими планують поїздку.
Раніше військовослужбовці не мали змоги забронювати квиток на поїзд у день відправки, оскільки ця процедура відбувалася через військового коменданта.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.