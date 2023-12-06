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Кременчук, Війна

Кременчужанин Олександр Кравченко отримав «Золотий хрест» від Залужного

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 102

 

«Золотий хрест» від Головнокомандувача ЗСУ 

«Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав воїн з Кременчука Олександр Кравченко. Військовий з перших днів російсько-української війни став на захист України, пройшов Іловайськ, й з початком повномасштабного наступу не залишився осторонь. Олександр повернувся старшим бойовим медиком до лав 92 механізованої бригади.  

«Кременчуцькому Телеграфу» військовій розповів, що отримав нагороду за участь в штурмових діях та за врятовані життя побратимів.

— Найстрашніше на війні — дивитися в очі рідним, які з війни не дочекалися рідних, — розповідав журналістам Олександр Кравченко у 2018 році.
«Найстрашніше на війні — дивитися в очі рідним загиблих», — бійці про Іловайську трагедію 
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: війна Золотий хрест відзнака нагородження
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