Кременчужанин Олександр Кравченко отримав «Золотий хрест» від Залужного

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 102

«Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного отримав воїн з Кременчука Олександр Кравченко. Військовий з перших днів російсько-української війни став на захист України, пройшов Іловайськ, й з початком повномасштабного наступу не залишився осторонь. Олександр повернувся старшим бойовим медиком до лав 92 механізованої бригади.

«Кременчуцькому Телеграфу» військовій розповів, що отримав нагороду за участь в штурмових діях та за врятовані життя побратимів.

— Найстрашніше на війні — дивитися в очі рідним, які з війни не дочекалися рідних, — розповідав журналістам Олександр Кравченко у 2018 році.