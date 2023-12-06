Кременчуцький спортсмен здобув перемогу на Всеукраїнському турнірі з боксу

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 201

Боксер із Кременчука Тимофій Коваленко посів перше місце на Всеукраїнському чемпіонаті з боксу серед юніорів та юніорок. Інформація про це розміщена на сайті Федерації боксу України.

Турнір відбувався з 28 листопада до 3 грудня у с. Яблуниця на Івано-Франківщині.

Також перше місце на змаганнях виборов Микита Коваль з Полтави, а третє місце — Михайло Слюсар, теж полтавець.

Підготували спортсменів до змагань тренери Максим Рудницький (Кременчук) та Станіслав Гребеник (Полтава).

Нагадуємо, днями у Горішніх Плавнях відбувся відкритий чемпіонат Донецької області з боксу.